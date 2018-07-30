Не отрывал глаз и рук: муж Ани Лорак развлекался с незнакомкой в караоке-баре, видео

Мужа украинской певицы Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу заметили в компании молодой брюнетки в одном из киевских караоке-баров.

Гражданский журналист сайта Super заснял, как супруг артистки, не стесняясь, обнимал молодую девушку, что-то шептал ей на ухо, и гладил внутреннюю сторону бедра. Также пара пела в караоке, и не скрывала заинтересованности друг в друге.

По информации издания, Мурат и девушка покинули караоке вместе далеко за полночь.

Публикация от SUPER (@super.ru) 30 Июл 2018 в 1:20 PDT

Напомним, Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу поженились после поженились четырех лет романа в 2009 году. В 2011 году у супругов родилась дочь София.

Ранее платье Ани Лорак на открытии фестиваля "Жара" вызвало странный интерес фанатов.