"Как старушка": в Сети раскритиковали новый образ Ани Лорак

Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Предпочитающая выступать в РФ украинская певица Ани Лорак на фестивале "Новая волна" предстала в новом образе: артистка позировала в длинном черном платье с открытыми плечами и разрезом на бедре, а также укладкой в стиле ретро.

Отметим, что новое фото Лорак, размещенное на странице в Instagram, вызвало шквал критики.

"Прическа ужас", "Вам тут лет 50", "Почему все тетки с возрастом стригутся покороче?", "Босоножки эти полнят ногу", "Лет десять плюс", "Эта прическа старит", "Как старушка", - написали пользователи в комментариях под фото.

Напомним, ранее Лорак нарвалась на критику из-за фото с Киркоровым.