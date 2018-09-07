"Уже пора на пенсию": Лорак нарвалась на критику из-за фото с Киркоровым

Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Выступающая в РФ украинская певица Ани Лорак опубликовала в Instagram фото, на котором она запечатлена с популярным российским певцом Филиппом Киркоровым.

Снимок был сделан во время музыкального фестиваля "Новая волна" в Сочи.

Отметим, что в Сети раскритиковали новое фото, опубликованное Лорак.

"Киркоров выглядит, как актер индийского кино", "Киркоров вообще на себя не похож", "Постарели особенно куек", "Лорак- уже пора на пенсию!", написали пользователи в комментариях к фото.

Напомним, ранее Ани Лорак разнесли за странный наряд.