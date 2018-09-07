"Плечи как у бодибилдера": Ани Лорак разнесли за странный наряд

Ани Лорак появилась в неудачном платье / instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак побывала на фестивале "Новая волна-2018" в Сочи.

На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram, она позирует на красной дорожке фестиваля в платье от российского дизайнера Александра Терехова. Наряд в стиле 90-х, по мнению подписчиков, не идет Лорак: фасон платья делает плечи певицы чересчур обьемными, а длина и цвет и вовсе не идут знаменитости.

"Плечи в этом платье как у бодибилдера", "Каролина, платье не удачное! Цвет цикломен очень обязывает, что за стилист предложил подобное? Плечи как у Тайсона", "На стриптизершу смахивает", "Качек с короткими ногами!", "На качка похожа в платье", - критиковали юзеры.

Ранее Ани Лорак разнесли за внешний вид на фестивале в России.