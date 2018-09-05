"Харя напичкана гиалуринкой": Ани Лорак разнесли за внешний вид на фестивале в России

Ани Лорак покрасовалась в черном платье / instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак побывала на открытии фестиваля "Новая волна-2018" в Сочи.

В ролике, который певица выложила на своей странице в Instagram, она позирует на красной дорожке фестиваля в черном платье длины миди с откровенным декольте и убранными назад волосами.

Однако подписчики артистки не оценили такой образ, и раскритиковали ее лицо – мол, она переусердствовала с уколами красоты.

"Лорак - даже гиалуронка - не помогает! Выглядит она - как старый секель!", "В глазах сколько боли, улыбка натянута", "У Лорак харя напичкана гиалуринкой", "Лорак - натуральный клоун- Джокер!", "Зачем эти штучки на руках, как качок, и без этого платье красивое", - критиковали юзеры.

В этом же наряде Лорак выступила на сцене фестиваля, исполнив песню "Боже мой".

Ранее Ани Лорак с мужем повели дочь в российскую школу.