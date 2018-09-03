"Простила изменщика?": Ани Лорак с мужем повели дочь в российскую школу

3 сентября 2018, 16:58

София пошла в первый класс престижного учебного заведения в Москве.

Ани Лорак, дочь
Ани Лорак и ее дочь София / https://www.instagram.com/anilorak/

Известная украинская певица Ани Лорак и ее супруг, который изменил ей с киевлянкой Яной Беляевой, повели дочь Софию в первый класс. Обучаться девочка будет в элитной Павловской гимназии в Москве – обучение там, по информации российских СМИ, стоит около двух миллионов рублей (это больше 800 тысяч гривен).

На снимке, который Мурат выложил на своей странице в Instagram, в классе запечталены улыбающиеся Каролина, Мурат и София.

"Боже, прости меня за все мои ошибки и дай мне силы. Никогда не сдаваться", - написал Налчаджиоглу.

Также снимками своей первоклассницы поделилась и Каролина, правда, она выложила фото без супруга.

"Сегодня самый светлый день! Моя маленькая девочка пошла в школу", - трогательно подписала снимок певица.

Подписчики знаменитости отметили, что девочка очень похожа на своего отца, и посчитали, что певица простила Мурата.

"Простила изменщика?", "Папина красоточка! Успехов в учебе", "Красотка! Копия папа!", "Поздравляю вашу дочку с началом учебного года! Успехов ей!", "Как же она на папу похожа, надо же", - писали юзеры.

Ранее Яна Беляева рассказала об отношениях с мужем Ани Лорак.

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Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу
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