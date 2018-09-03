"Нас познакомил общий друг": Яна Беляева рассказала об отношениях с мужем Ани Лорак

Девушка убеждает, что романа между ею и Муратом не существует.
Киевлянка Яна Беляева, с которой якобы изменил своей супруге певице Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, рассказала об отношениях с ним.
Девушка в интервью программе "Светская жизнь" убеждала, что она не имеет никакого отношения к видео измены Мурата.
"Это вообще не я была на видео, и мне приписали роман с Муратом, мужем Ани Лорак", - рассказала девушка.
На замечание Кати Осадчей, что Налчаджиоглу не отрицал отношений с Яной, девушка отметила, что с Муратом знакома, однако это не она была на видео – мол, подобного типажа красавиц в Киеве много.
"Нас познакомил общий друг. Мы вообще находимся просто в одной компании. Очень много девушек по типажу похожих", - отметила Беляева.
Напомним, в ночь с 29 на 30 июля Мурат Налчаджиоглу интимно обнимался с Беляевой, пел с ней в караоке и вместе с ней же покинул свой клуб. Позднее СМИ рассказали о подробностях его "походов налево" от Ани Лорак.
Ранее были обнародованы подробности отношений мужа Лорак и его любовницы.