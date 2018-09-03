"Нас познакомил общий друг": Яна Беляева рассказала об отношениях с мужем Ани Лорак

Яна Беляева отрицала, что на видео с Муратом запечатлена она / Instagram

Киевлянка Яна Беляева, с которой якобы изменил своей супруге певице Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, рассказала об отношениях с ним.

Девушка в интервью программе "Светская жизнь" убеждала, что она не имеет никакого отношения к видео измены Мурата.

"Это вообще не я была на видео, и мне приписали роман с Муратом, мужем Ани Лорак", - рассказала девушка.

На замечание Кати Осадчей, что Налчаджиоглу не отрицал отношений с Яной, девушка отметила, что с Муратом знакома, однако это не она была на видео – мол, подобного типажа красавиц в Киеве много.

"Нас познакомил общий друг. Мы вообще находимся просто в одной компании. Очень много девушек по типажу похожих", - отметила Беляева.

Напомним, в ночь с 29 на 30 июля Мурат Налчаджиоглу интимно обнимался с Беляевой, пел с ней в караоке и вместе с ней же покинул свой клуб. Позднее СМИ рассказали о подробностях его "походов налево" от Ани Лорак.

Ранее были обнародованы подробности отношений мужа Лорак и его любовницы.