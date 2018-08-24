"Эта не единственная". Обнародованы подробности отношений мужа Лорак и его любовницы

24 августа 2018, 00:43

Знакомые рассказывают, что супруг украинской певицы состоит в отношениях далеко не с одной девушкой.

Беляева и Налчаджиоглу давно проводят время вместе / Фото: Clutch

Муж известной украинской певицы Ани Лорак не испугался скандала из-за его романа с киевской светской львицей Яной Беляевой. Мурат Налчаджиоглу продолжает отношения с любовницей и даже снимает с ней совместную квартиру.

Издание "Обозреватель" со ссылкой на близкий к окружению Беляевой источник, пожелавший остаться неизвестным, сообщает, что влюбленная пара сейчас вместе живет в престижном районе Киева.

Знакомые рассказывают, что Налчаджиоглу состоит в отношениях с Беляевой уже довольно давно. Они познакомились в столичном клубе в компании общих друзей. Первое время они общались на расстоянии, а затем начали более серьезные отношения. Инициатором стал супруг украинской певицы.

Источник рассказывает, что Налчаджиоглу всегда был полигамен в отношениях с женщинами. Сейчас для него Беляева также не единственная пассия.

"Он постоянно тусил в этом клубе с девушками. У него их всегда было много. И даже сейчас Яна не единственная", - поделился информацией источник.

Напомним, Лорак и ее муж Мурат Налчаджиоглу переживают не лучшие времена - его поймали на измене в киевском ночном клубе с предполагаемой любовницей Яной Беляевой. Позднее СМИ рассказали о подробностях его "походов налево" от Ани Лорак.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
любовница Ани Лорак измена Мурат Налчаджиоглу Яна Беляева
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
01:39
Google создал дудл в цветах флага ко Дню Независимости Украины
01:13
Ирина Шейк показала обнаженную грудь к рекламе купальников: обнародовано видео
00:43
"Эта не единственная". Обнародованы подробности отношений мужа Лорак и его любовницы
00:11
На известном курорте в канализации нашли зверски убитую женщину
23 августа, четверг
23:58
"Заря" - "Лейпциг": 0 - 0. "Битва десятерых" Видео
23:37
Телеведущий Кот рассказывает россиянам о войсках НАТО в центре Киева
23:22
Слова Зеленского в трейлере третьего сезона "Слуги народа" растрогали Сеть Видео
22:53
Известную российскую актрису срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем
22:53
В России назвали причину таинственного исчезновения премьера Медведева
22:31
"Сочная фигура". Седокова показала соблазнительные позы на квадроцикле
22:18
Украина подала апелляцию на решение ВТО о пошлинах на удобрения
21:51
Кабмин разрешил вывозить заграницу ребенка с одним из родителей
21:43
ВСУ жестко ответили террористам на атаку в День флага - 12 врагов ликвидировано
21:22
Супрун пыталась убежать от родственников онкобольных: опубликовано видео Видео
21:19
Российского писателя - террориста "ДНР" Прилепина не пустили в Боснию и Герцеговину
21:00
"Заря" — "РБ Лейпциг": видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы
20:55
В России определились с заменой украинским двигателям "Мотор Сич"
20:46
"Все будут очень бедные": Трамп высказался о вероятности своего импичмента
20:27
Пограничники устроили в Киеве посвященный Дню флага патриотический флешмоб Фото Видео
20:25
Гройсман предупредил о повышении тарифов на газ
20:04
В России танк во время падения едва не раздавил людей: опубликовано видео Видео
19:30
В новой песне Вакарчук дразнит президентскими амбициями – Bloomberg
19:29
Реконструкция моста Патона: Стало известно, сколько миллионов потратят на обследование объекта
19:21
Экс-зампреда "Укргазвыдобування" Алексея Тамразова отпустили под залог в 20 миллионов гривен
19:08
Кравчук рассказал об ошибках в отношениях с Россией и "ядерной" прорехе
18:38
"Ждет глубокая девальвация": Министерство финансов протестировало доллар по 36
18:36
Стало известно, на сколько миллиардов долларов за неделю снизились международные резервы РФ
18:23
В оккупированном Донецке расклеили листовки ко Дню Независимости Украины: опубликованы фото
18:21
Захарову взбесило новое украинское воинское приветствие
18:15
Киев просит помощи Кабмина в подготовке к отопительному сезону
17:59
Покушение на Гандзюк организовали и исполнили ветераны АТО из УПА Яроша - полиция
17:54
Журнал Time сделал обложку с Трампом в затопленном Овальном кабинете
17:51
"Гаврилівські курчата" получили разрешение на экспорт в Саудовскую Аравию новости компании
17:31
Перенос президентских выборов: в чем состоит план Порошенко мнение
17:28
До конца года Украина создаст более 20 образцов вооружений - Порошенко
16:57
В Одессе поймали преступников, таранивших машину с активистами
16:46
"Очень красивые ноги": Леся Никитюк восхитила фигурой в необычном платье
16:29
Оккупированный Донецк поздравили с Днем флага, запустив украинское знамя на воздушных шарах
15:59
"Динамо" ищет усиление во Франции: СМИ назвали сумму трансфера словенского нападающего
15:57
"Появилась грудь?": Ольга Бузова озадачила фанатов фото в купальнике
15:28
В День флага-2018 украинские города состязаются в рекордах Видео
14:55
Миллион за корпоратив и сотни тысяч за шоу: как Евгений Петросян заработал миллиард
14:53
В Раде заговорили о переносе даты президентских выборов: стала известна реакция Парубия
14:42
Алкоголь рекой и сын Януковича. Журналисты "вскрыли" схему торговли белорусских госкомпаний с боевиками "Л/ДНР"
14:33
Наступление боевиков на Донбассе: в День флага убиты четверо украинских военных, еще семь – ранены
14:28
"Не п*здабол - а многообещающий": соцсети беспощадно глумятся над извинением Порошенко
14:23
Нужно наконец признать полную катастрофу украинского образования мнение
14:11
"Конец близко": откуда взялось "ядерное пророчество" и чем оно грозит миру Видео
13:56
"Скинуть бомбочку на Киев": На росТВ Украине грозят ядерным оружием Видео
13:41
Олег Винник ко Дню Независимости презентовал новую песню "Вишиванка" Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять