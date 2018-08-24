"Эта не единственная". Обнародованы подробности отношений мужа Лорак и его любовницы

Беляева и Налчаджиоглу давно проводят время вместе / Фото: Clutch

Муж известной украинской певицы Ани Лорак не испугался скандала из-за его романа с киевской светской львицей Яной Беляевой. Мурат Налчаджиоглу продолжает отношения с любовницей и даже снимает с ней совместную квартиру.

Издание "Обозреватель" со ссылкой на близкий к окружению Беляевой источник, пожелавший остаться неизвестным, сообщает, что влюбленная пара сейчас вместе живет в престижном районе Киева.

Знакомые рассказывают, что Налчаджиоглу состоит в отношениях с Беляевой уже довольно давно. Они познакомились в столичном клубе в компании общих друзей. Первое время они общались на расстоянии, а затем начали более серьезные отношения. Инициатором стал супруг украинской певицы.

Источник рассказывает, что Налчаджиоглу всегда был полигамен в отношениях с женщинами. Сейчас для него Беляева также не единственная пассия.

"Он постоянно тусил в этом клубе с девушками. У него их всегда было много. И даже сейчас Яна не единственная", - поделился информацией источник.

Напомним, Лорак и ее муж Мурат Налчаджиоглу переживают не лучшие времена - его поймали на измене в киевском ночном клубе с предполагаемой любовницей Яной Беляевой. Позднее СМИ рассказали о подробностях его "походов налево" от Ани Лорак.