"А как же Мурат?": Ани Лорак заметили с другим мужчиной

Ани Лорак показала фото с неизвестным мужчииной / instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак поделилась фото с незнакомым мужчиной.

На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram в Insta-сториз, она запечатлена в машине в компании молодого человека, которого она не отметила. Знаменитость дополнила снимок смайлом в виде сердца.

Ани Лорак поделилась фото с неизвестным мужчиной / https://www.instagram.com/anilorak/

Отметим, что певица и ее муж Мурат Налчаджиоглу переживают не лучшие времена - его поймали на измене в киевском ночном клубе с предполагаемой любовницей Яной Беляевой. Позднее СМИ рассказали о подробностях его "походов налево" от Ани Лорак.

Ранее Ани Лорак поделилась черно-белым фото в стильном платье.