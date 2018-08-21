"А как же Мурат?": Ани Лорак заметили с другим мужчиной

Знаменитость поделилась фото с незнакомцем в соцсети.
Известная украинская певица Ани Лорак поделилась фото с незнакомым мужчиной.
На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram в Insta-сториз, она запечатлена в машине в компании молодого человека, которого она не отметила. Знаменитость дополнила снимок смайлом в виде сердца.
Отметим, что певица и ее муж Мурат Налчаджиоглу переживают не лучшие времена - его поймали на измене в киевском ночном клубе с предполагаемой любовницей Яной Беляевой. Позднее СМИ рассказали о подробностях его "походов налево" от Ани Лорак.
Ранее Ани Лорак поделилась черно-белым фото в стильном платье.