Макрон сделал резонансное заявление по пересмотру отношений с РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам Европы необходимо переосмыслить отношения с Россией. Об этом он сказал 22 сентября в Париже во время встречи ради мира, организованной католическим сообществом Святого Эгидия.

"Нам придется думать о новом способе организации Европы и переосмыслить наши отношения с Россией после войны. Мы должны иметь достаточно воображения, чтобы думать о мире завтрашнего дня, о мире в Европе в новой форме", – заявил Макрон.

По словам французского лидера, Европа будет существовать в новой реальности, которая требует построения нового международного порядка.

"Это, несомненно, наибольший вызов настоящего, потому что наш сегодняшний порядок неполный и несправедливый. Неполный потому, что он был задуман в конце Второй мировой войны, а потому не имел в своем сердце тех проблем, которые впоследствии появились и стали доминирующими", - отметил президент Франции.

Он отметил, что нынешний международный порядок несправедлив, поскольку он был сформирован, когда многие из наиболее густонаселенных стран еще не существовали или не имели весомого влияния. Именно поэтому международный порядок, в котором мир живет сегодня, "заблокирован".

Макрон планирует вернуться к этому вопросу в ООН во вторник, когда он будет выступать на Генеральной Ассамблее ООН.

"Нам нужен порядок, где одни страны не смогут блокировать других, и где страны представлены достойно, а потому делать это нужно в гораздо более справедливых органах, как ООН, Всемирный банк или Международный валютный фонд", — добавил он.

Макрон и его позиция в отношении Путина и войны в Украине

Президент Франции Эмануэль Макрон занял активную позицию по поддержке Украины и в течение многих месяцев он избегал контакта с главой страны-агрессора России Владимиром Путиным. Но недавно в подкасте Generation Do It Yourself он заявил о желании продолжить диалог с кремлевским диктатором.

Макрон хочет не просто восстановить связи с Россией, а напрямую общаться с диктатором Путиным, ведь, несмотря на паузу, не исключает продолжения коммуникации именно с ним.

"Я верю в силу диалога, и я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным, – сказал глава Франции.

Ранее Макрон и президент США Байден договорились поддерживать усилия внутри Европейского Союза и "Большой семерки" по привлечению прибылей от замороженных российских суверенных активов в пользу Украины, в соответствии с международным правом, соответствующими правовыми системами и процессами принятия решений, добавили в Белом доме.

Напомним, СМИ писали, что Франция официально обратилась к 10-ти странам Европы и США для создания коалиции стран для отправки инструкторов для обучения украинских военных непосредственно на территории Украины.

