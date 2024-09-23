Руки пачкать не нужно: женщина показала 'гениально простой' метод чистки картофеля

Оказывается, существует гораздо более простой способ чистки картофеля, который значительно облегчит жизнь и уменьшит риск кулинарных несчастных случаев.

https://glavred.info/lifehack/ruki-pachkat-ne-nuzhno-zhenshchina-pokazala-genialno-prostoy-metod-chistki-kartofelya-10599221.html Ссылка скопирована

Как быстро почистить картошку - женщина показала гениально простой способ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, pexels

Картофель является основным продуктом на кухне - независимо от того, любите ли вы скромный жакетик с запеченными бобами или просто не можете устоять перед тарелкой домашних чипсов, политых солью и уксусом, сообщает Mirror.

Они чрезвычайно универсальны, дешевы в покупке и имеют удивительный вкус в печеном, запеченном, жареном и пюре виде.

Но чистка любимой картошки - трудоемкое дело, которое оставляет руки в липком крахмале, или даже кровь от случайного пореза. К счастью, есть простое решение для вашей дилеммы с чисткой, и оно обязательно поднимет ваши кулинарные навыки на "новый уровень".

видео дня

В TikTok инфлюенсер Кари, которая набрала впечатляющее количество подписчиков - более 84 000 пользователей, предупредила, что все это время мы чистили картофель "неправильно".

Вместо того, чтобы держать картофелину рукой и пользоваться чистильщиком, как это обычно делает большинство из нас, создатель контента предлагает наколоть картофелину вилкой.

Затем она просто держит ручку вилки одной рукой, а другой чистит картофель, поворачивая вилку, чтобы убедиться, что вся кожура снята.

Смотрите видео о том, как быстро почистить картошку:

Да, это создает небольшие хлопоты с мытьем посуды, поскольку приходится мыть принадлежности, но это избавляет вас от необходимости снова мыть руки и делает процесс чистки намного безопаснее.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред