Зачем нужны 3 отсека в стиральной машине: почему важно их не перепутать

Разберемся, что следует заливать в каждый отсек и почему важно не путать их.

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Для чего 3 отсека в стиральной машине / Фото: скриншот YouTube

Многие владельцы стиральных машин задаются вопросом, зачем нужны 3 отсека в лотке для порошка и как их правильно использовать. Ведь каждый из этих отсеков выполняет определенную функцию, и правильное их использование помогает добиться чистоты белья и качественной стирки.

Разберемся, что следует заливать в каждый отсек и почему важно не путать их.

Что заливать в первый отсек стиральной машины?

Первый отсек предназначен для предварительной стирки. Этот режим рекомендуется использовать для сильно загрязненной одежды. В этот отсек следует засыпать порошок, который будет работать на этапе замачивания вещей перед основной стиркой, пишет портал GSMinfo.

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Важно помнить, что в первый отсек стиральной машины лучше засыпать сухой порошок, так как жидкие моющие средства могут не сработать эффективно на этом этапе.

Как избавиться от запаха в стиральной машине инфографика / Главред

Что заливать во второй отсек стиральной машины?

Второй отсек — это основной отсек для стирки. Именно сюда обычно заливаются жидкие гели или засыпается порошок для стандартного цикла стирки. Этот отсек используется чаще всего, так как большинство режимов стиральной машины опираются именно на основной цикл. Важно заливать средство для стирки в этот отсек, чтобы оно сработало максимально эффективно.

Сколько порошка сыпать в стиралку Стандартный норматив при стирке белья – 1 столовая ложка порошка на килограмм сухого белья. Поэтому, если ваша машина рассчитана на 5 килограммов сухого белья, но вы загружаете ее только наполовину, 2–3 ложек будет вполне достаточно.

Что заливать в третий отсек стиральной машины?

Третий отсек, расположенный по центру, служит для добавления кондиционера для белья. Этот отсек чаще всего обозначен цветком или иконкой в виде капли воды.

Кондиционер используется в конце стирки на этапе полоскания, поэтому заливать в этот отсек порошок или отбеливатель бессмысленно. Правильное использование этого отсека помогает смягчить белье и придать ему приятный аромат.

Почему важно не путать отсеки?

Это может повлиять на результат стирки. Например, если кондиционер добавить в отсек для порошка, белье не получит нужного смягчения, а моющее средство, попав в отсек для кондиционера, не успеет качественно вымыться. Поэтому важно помнить о правильной последовательности и назначении каждого отсека.

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