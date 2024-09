Цена просто космос: какое пиво самое дорогое в мире

На первый взгляд пиво не относится к напиткам, за которые готовы отдавать сотни долларов. Однако этот миф развеивается тогда, когда узнаешь о самом дорогом пиве.

Самые дорогие вина мира часто оцениваются в шестизначных суммах, и мало кто задумывается о самом дорогом пиве, ведь этот алкогольный напиток достаточно доступен.

Первым в списке, какое элитное пиво продается за сотни тысяч долларов в мире является Allsopp's Arctic Ale за 503,300 долларов. История этого пива начинается еще в 1852 году, когда его сварили специально для арктической экспедиции под командованием сэра Эдварда Белчера. Эта бутылка, найденная через полтора века, была продана на eBay за более чем полмиллиона долларов.

На вторую строчку списка, какое пиво самое дорогое в мире выходит BrewDog The End of History, утверждает The CEO Magazine. Это бельгийский светлый эль, который стоил 765 долларов, однако впоследствии, когда производитель решил перезапустить выпуск этого пива, его цена выросла до 20 тысяч долларов. Оно имеет впечатляющую крепость - 55%. Также уникальность этого напитка заключается в его оформлении: бутылки пива украшены настоящими останками животных.

Carlsberg Jacobsen Vintage No. 1 занимает третью строчку со стоимостью 400 долларов за бутылку. С 2008 года Carlsberg выпускает этот эксклюзивный сорт пива, который изготавливается в строго ограниченном количестве. Выдержанное в дубовых бочках и созданное из лучших ингредиентов, оно имеет насыщенные нотки шоколада и карамели.

Schorschbock 57 считается еще одним достаточно дорогим пивом в мире, стоит оно 275 долларов за бутылку. Этот немецкий сорт пива от пивоварни Schorschbräu имеет содержание алкоголя 57,5%, что делает его одним из самых крепких в мире.



Оценивать объективно, какое лучшее пиво в мире среди этого списка невозможно, для каждого оно будет своим, но что точно следует помнить, так это о вреде алкогольных напитков и разумном потреблении.

Что должен учитывать читатель? Этот материал содержит только информационный характер. Чрезмерное употребление алкоголя может быть вредным для вашего здоровья.

