Можно ли пить безалкогольное пиво за рулем в Украине: что нужно знать водителям

Можно ли водить машину если выпил безалкогольное пиво - вопрос не такой простой, каким кажется на первый взгляд. Главред решил в нем досконально разобраться.

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Можно ли пить безалкогольное пиво за рулем? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Можно ли пить безалкогольное пиво за рулем в Украине?

Официально в Украине нет прямого запрета на употребление безалкогольного пива за рулем.

Согласно статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, вождение в нетрезвом состоянии карается штрафом в размере 10,2 тысячи гривен, а повторное нарушение в течение года – 20,4 тысячи гривен.

Однако, безалкогольное пиво может содержать небольшое количество алкоголя - до 0,5%. В теории, после употребления безалкогольного пива, алкотестер может показать результат выше 0,0 промилле, что является допустимым уровнем содержания алкоголя в крови для водителей.

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Сколько можно выпить безалкогольного пива за рулем?

Точного ответа на этот вопрос нет, так как он зависит от многих факторов:

Содержание алкоголя в безалкогольном пиве.

Ваш вес, пол и индивидуальная чувствительность к алкоголю.

Скорость выведения алкоголя из вашего организма.

Однако, нужно помнить, что в Украине допустимая норма содержания алкоголя в крови для водителей составляет 0,0 промилле.

Согласно исследованиям, после употребления одной банки безалкогольного пива (0,5 л) содержание алкоголя в крови может составлять около 0,04 промилле.

Это означает, что после одной банки безалкогольного пива вы, скорее всего, не превысите допустимую норму содержания алкоголя в крови.

Однако, если вы:

весите мало;

принадлежите к женскому полу.

Имеете индивидуальную чувствительность к алкоголю.

То даже после одной банки безалкогольного пива содержание алкоголя в крови может превысить допустимую норму.

Поэтому, лучше всего:

Вообще не употреблять безалкогольное пиво перед вождением.

Если вы все же решили выпить безалкогольное пиво, то:

Пейте в меру.

Дайте организму время на выведение алкоголя.

Перед тем, как сесть за руль, проверьте себя алкотестером.

Можно ли водить машину если выпил безалкогольное пиво?

С точки зрения закона, в России и Украине нет прямого запрета на вождение машины после употребления безалкогольного пива.

Однако, следует учитывать несколько факторов - в среднем, после употребления одной банки безалкогольного пива (0,5 л) содержание алкоголя в крови составляет около 0,04 промилле.

Это означает, что после одной банки безалкогольного пива вы, скорее всего, не превысите допустимую норму содержания алкоголя в крови в России, но можете превысить ее в Украине.

Однако, важно помнить, что, даже небольшое количество алкоголя может влиять на:

Время реакции;

Способность концентрироваться;

Принятие решений.

У некоторых людей даже 0,04 промилле могут негативно влиять на управление автомобилем. Поэтому, с точки зрения безопасности, не рекомендуется употреблять безалкогольное пиво перед вождением.

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