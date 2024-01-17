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Как открыть пиво без открывашки: 5 самых простых способов

Алёна Воронина
17 января 2024, 11:53
Есть ряд подручных предметов, которые можно использовать вместо открывалки.
Стеклянная бутылка
Как открыть пиво без открывалки/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Если вы собрались провести время с друзьями, купили пиво, но оказалось, что дома нет открывашки, не спешите паниковать. Есть ряд способов, как открыть пиво без открывашки. Дома точно найдутся подручные средства, которые помогут сделать это быстро и без особых усилий.

1. Ложка

Вы можете попробовать открыть бутылку концом ложки. Для этого нужно взять бутылку рукой за горлышко, поставить конец ложки под крышечку, спереть ложку на руку и нажать на ручку ложки так, чтобы ее конец открыл бутылку. Но ложку нужно брать такую, которая не сломается от сильного давления.

2. Ножницы

Нужно открытые ножницы разместить так, чтобы они "обняли" горлышко бутылки под крышкой. Далее попробовать ножницами поднять крышечку вверх и снять ее. Но с ножницами стоит быть осторожными – нужно держать их острыми концами от себя, чтобы не пораниться.

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3. Полотенце

Нужно полотенцем или куском ткани обкрутить несколько раз вокруг крышки бутылки, а затем рукой попытаться прокрутить крышку против часовой стрелки, чтобы ослабить ее. После этого проверить, снимается ли она. Такой способ может помочь, если рядом нет вообще ничего другого, кроме полотенца или другой ткани, но этот вариант не всегда может оказаться действенным.

4. Ключи

Можно попробовать приподнять кончик крышечки с помощью ключей от квартиры или автомобиля, и нажать на край ключа, чтобы крышка снялась. Если с первого раза крышка не поддается, можно приподнять ее таким образом в нескольких местах, а затем снять.

5. Пряжка ремня

Если у вас ремень с металлической пряжкой, то ее можно использовать, как открывашку. Но стоит убедиться, что пряжка достаточно прочная и не сломается.

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