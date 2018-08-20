"Такая крутая леди". Ани Лорак поделилась черно-белым фото в стильном платье

Ани Лорак опубликовала черно-белое фото, на котором запечатлена в стильном платье / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть черно-белую фотографию, на которой запечатлена в стильном длинном платье-карандаш.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 14 часов он собрал более 98 тысяч лаков.

Исполнительница позировала в белом наряде, в босоножках, а дополнила образ маленькой сумочкой и черными очками.

Фото вызвало бурную реакцию на странице певицы — интернет-пользователи оставили под ними много разных отзывов. "Такая крутая леди", — считает bant_buzyboard. "Каролина — королева, просто ангел", — написала fadeeva2725. "Четко", — поделился мнением s.antonoff.

Ани Лорак опубликовала черно-белое фото, на котором запечатлена в стильном платье / instagram.com/anilorak

Ранее СМИ писали, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Позже журналисты узнали имя "подруги" предпринимателя.