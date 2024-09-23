Ребус для тех, у кого зрение ястреба: надо за 7 секунд найти робота

Разгадайте очень необычную головоломку – на самом деле сложно понять, где среди людей, которые отдыхают в ресторане, находится робот, а не человек.

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Найдите робота среди людей за 7 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отвлечься от привычных дел, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии бывают разные, но каждая из них помогает потренировать смекалку. На этот раз нам нужно найти робота среди живых людей.

Головоломка от Jagranjosh действительно очень непростая. Чтобы ее разгадать, нужно проявить необычайную внимательность и смекалку.

На картинке – люди, которые отдыхают в кафе. Один из них – не человек, а робот. Его нам и предстоит найти.

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Дается всего 7 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете робота / Jagranjosh

Не удалось найти робота?

Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки. Робот – мужчина в красной рубашке и очках.

Если отыскали робота, у вас прекрасная смекалка / Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо за 5 секунд найти верблюда. Среди множества верблюдов нужно найти животное, которое отличается от других.

Кроме того, можно поразгадывать ребус для тех, у кого прекрасное зрение. Среди бананов на картинке нужно отыскать бумеранг. Иллюзия усложняется тем, что бумеранг очень похож на банан.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке, где много мешков с деньгами, надо найти особенный мешок. Причем сделать это нужно лишь за 5 секунд.

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