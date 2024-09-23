Авокадо созревает за 10 минут: гениальная подсказка кулинарного эксперта

Авокадо - фрукт с невероятно сливочной текстурой, который может добавить роскошного вкуса многим блюдам. Чего только стоит утренний тост с гуакамоле. Только беда в том, что найти спелый авокадо в супермаркете не всегда возможно.
Как и бананы, авокадо созревает после того, как его сорвали. Поэтому купленные в магазине авокадо иногда кажутся твердыми, и им нужно время, чтобы достичь идеальной мягкости.
Если ждать созревания фрукта времени у вас нет, можно воспользоваться простым и действенным лайфхаком из TikTok. Пользователь с ником Freshlysnapped поразила пользователей тем, как сделать авокадо идеально мягким за считанные минуты в духовке.
Для этого нужно завернуть недозрелый авокадо в фольгу, выложить на противень и поставить в духовку, разогретую до 200 градусов на 10 минут. После этого дайте авокадо остыть, и он готов к употреблению.
Другой вариант, как сделать авокадо более мягким - хранить его в крафтовом пакете, что поможет ему созреть за два-три дня. Это происходит благодаря естественному выделению этилена, который ускоряет созревание.
Чтобы сохранить авокадо спелым, если вы не используете его сразу, поместите его в холодильник, где он будет оставаться свежим до трех дней.
Смотрите видео, как размягчить авокадо за 10 минут:
@freshlysnapped Ничто так не сравнится с быстрым запеканием в духовке, чтобы довести авокадо до совершенства ? #foodhack#fyp#avocado#avocadohack#foodhacks#asmr#asmrtiktoks#asmrfood#avocadohacks♬ original sound - Freshly Snapped
Что такое Freshly Snapped?
Freshly Snapped - популярный TikTok-аккаунт британского блогера Джесс, которая делится кулинарными лайфхаками. За страницей следят более 28 тысяч пользователей, а видео набирают миллионы просмотров.
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