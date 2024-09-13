Как исправить пересоленное блюдо: хитрый лайфхак для хозяек

Чрезмерное потребление соли вредно для здоровья, поэтому с этим ингредиентом всегда нужно быть осторожным.

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Как исправить пересоленное блюдо / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Наверняка, многие допускали ошибку, добавляя в блюдо слишком много соли. Однако, всегда есть трюки, которые могут спасти ситуацию, пишет sante+.

Как убрать лишнюю соль из блюда

Эксперты рассказывают, что когда блюдо слишком соленое, то можно положить в него картофелину, которая впитает в себя избыток.

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"Картофель может поглотить часть соленой жидкости, но, будем честными, он не сотворит чуда. Если ваше блюдо - это море соли, не стоит полагаться только на этот метод. Он может помочь, но для исправления ситуации могут понадобиться и другие хитрости", - пишет издание.

Что делать с пересоленным блюдом

Добавьте картофель. Почистите картофель, хорошо вымойте его и положите прямо в кастрюлю или сковородку. Тушите с остальными ингредиентами в течение десяти минут. Для таких блюд, как жареная курица или соте из овощей, нарежьте картофель кубиками и добавьте его.

Почистите картофель, хорошо вымойте его и положите прямо в кастрюлю или сковородку. Тушите с остальными ингредиентами в течение десяти минут. Для таких блюд, как жареная курица или соте из овощей, нарежьте картофель кубиками и добавьте его. Разбавьте смесь. Если картофеля недостаточно, подумайте о добавлении низкосолевых ингредиентов, таких как свежие овощи, бобовые или даже немного воды, чтобы разбавить концентрацию соли.

Если картофеля недостаточно, подумайте о добавлении низкосолевых ингредиентов, таких как свежие овощи, бобовые или даже немного воды, чтобы разбавить концентрацию соли. Восстанавливайте и изобретайте. Иногда, несмотря на все ваши усилия, блюдо остается немного пересоленным. Прежде чем выбрасывать его, подумайте, как можно использовать его в другом рецепте. Например, слишком соленое рагу может стать основой соуса для другого блюда или бульона для супа.

Можно ли есть слишком соленое блюдо

Слишком много соли - нехорошо. Чрезмерное потребление соли вредно для здоровья.

Чтобы не пересолить блюдо, лучше всего - регулярно пробовать еду на вкус во время её приготовления.

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