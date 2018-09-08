Ани Лорак заявила, что не прощает предательства

Ани Лорак отметила, что после предательства, как правило, уже ничего не вернуть / instagram.com/anilorak

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая в последнее время из-за измены своего мужа Мурата Налчаджиоглу появляется на публике без обручального кольца, в беседе за кулисами песенного фестиваля "Новая волна" заявила, что не прощает предательства.

"Я не смогу простить предательства. Ведь тот, кто любит, не предаст. А если разлюбил, то уже ничего не вернуть", - заявила журналистам певица, сообщает Dni.ru.

При этом она призвала женщин быть терпеливыми, милосердными, уметь уступать.

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Напомним, в ночь с 29 на 30 июля Мурат Налчаджиоглу интимно обнимался с в клубе с киевской светской львицей Яной Беляевой, пел с ней в караоке и вместе с ней же покинул свой клуб. Позднее СМИ рассказали о подробностях его "походов налево" от Ани Лорак.

Ранее были обнародованы подробности отношений мужа Лорак и его любовницы.