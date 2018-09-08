Ани Лорак заявила, что не прощает предательства

8 сентября 2018, 20:15

При этом она призвала женщин быть терпеливыми, милосердными, уметь уступать.

Ани Лорак отметила, что после предательства, как правило, уже ничего не вернуть
Ани Лорак отметила, что после предательства, как правило, уже ничего не вернуть / instagram.com/anilorak

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая в последнее время из-за измены своего мужа Мурата Налчаджиоглу появляется на публике без обручального кольца, в беседе за кулисами песенного фестиваля  "Новая волна" заявила, что не прощает предательства.

"Я не смогу простить предательства. Ведь тот, кто любит, не предаст. А если разлюбил, то уже ничего не вернуть", - заявила журналистам певица, сообщает Dni.ru

При этом она призвала женщин быть терпеливыми, милосердными, уметь уступать.

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Напомним, в ночь с 29 на 30 июля Мурат Налчаджиоглу интимно обнимался с в клубе с киевской светской львицей Яной Беляевой, пел с ней в караоке и вместе с ней же покинул свой клуб. Позднее СМИ рассказали о подробностях его "походов налево" от Ани Лорак.

Ранее были обнародованы подробности отношений мужа Лорак и его любовницы.

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