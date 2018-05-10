Евровидение-2018: протеже Киркорова группа DoReDos запутали зрителей конкурса

10 мая во втором полуфинале Евровидения-2018 в столице Португалии, Лиссабоне, выступила молдавская группа DoReDos с песней "My Lucky Day".

Подготовил к конкурсу коллектив "король российской эстрады" Киркоров, который ранее уже занимался подготовкой к конкурсу Сергея Лазарева, Ани Лорак, Дмитрия Колдуна и других артистов.

Для номера группы на конкурсе команда Киркорова использовала необычную декорацию - "волшебную" сцену, благодаря которой группа смогла запутать зрителей: костюмы артисты выбрали таким образом, чтобы они повторяли цвета молдавского триколора. Вместе с вокалистами в постановке участвовали и три танцора, которые дублировали образы исполнителей.

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В отличие от первого полуфинала, украинцы смогут голосовать за любого из участников второго полуфинала, кроме украинского конкурсанта Melovin. За песню, которая вам понравится, мы можете отдать голос до 20 раз.