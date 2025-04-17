Сплошной беспорядок: как живет дочь путиниста Киркорова в ОАЭ

Дочь Филиппа Киркорова не справляется с бытом.

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Алла-Виктория - где учится / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Алла-Виктория Киркорова показала, где живет

Дочь путиниста не убирает в комнате

Дочь российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, Алла-Виктория учится в школе в Дубае.

Как стало известно из соцсетей, дочь путиниста засветила свою комнату в пансионе.

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Оказалось, у девочки настоящий хаос в комнате, подписчики отметили, что там уже давно никто не убирал.

Алла-Виктория часто нарушает дисциплину / фото: скрин instagram.com, Алла-Виктория Киркорова

Также ранее путинист жаловался, что Алла-Виктория постоянно нарушает дисциплину, поэтому директор школы часто жалуется на нее. Но певец нашел ей оправдание и говорит, что все из-за переходного возраста.

Алла-Виктория иногда пародирует своего отца / фото: скрин t.me/samye_slyvky

Школьница недавно высказалась, что лучше выйти замуж, чем учиться в школе, ведь ей трудно дается учеба и не нравятся правила в учебном заведении.

Отметим, дети Киркорова уже второй год учатся в ОАЭ в школе-пансионе, но недавно возвращались в РФ на похороны дедушки – Бедроса Киркорова.

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Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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