Сплошной беспорядок: как живет дочь путиниста Киркорова в ОАЭ

Кратко:
- Алла-Виктория Киркорова показала, где живет
- Дочь путиниста не убирает в комнате
Дочь российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, Алла-Виктория учится в школе в Дубае.
Как стало известно из соцсетей, дочь путиниста засветила свою комнату в пансионе.
Оказалось, у девочки настоящий хаос в комнате, подписчики отметили, что там уже давно никто не убирал.
Также ранее путинист жаловался, что Алла-Виктория постоянно нарушает дисциплину, поэтому директор школы часто жалуется на нее. Но певец нашел ей оправдание и говорит, что все из-за переходного возраста.
Школьница недавно высказалась, что лучше выйти замуж, чем учиться в школе, ведь ей трудно дается учеба и не нравятся правила в учебном заведении.
Отметим, дети Киркорова уже второй год учатся в ОАЭ в школе-пансионе, но недавно возвращались в РФ на похороны дедушки – Бедроса Киркорова.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Филипп Киркоров - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".
А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.
Вас может заинтересовать:
- Наталья Могилевская показала младшую дочь впервые за долгое время - детали
- "Куколка": Галкин показал, как Пугачева пустилась в пляс на своем 76-летии
- "В столь любимой Незалежной": Ани Лорак больше не собираются впускать в РФ
Кто такой Филипп Киркоров?
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред