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Улыбалась на похоронах: дочь Киркорова обратилась к покойному деду-путинисту

Алена Кюпели
27 марта 2025, 07:55
197
Дочь путинистка Киркорова Алла-Виктория - по-прежнему герой новостей после каждого публичного появления.
Дочь Киркорова обратилась к деду
Дочь Киркорова обратилась к деду / Коллаж Главред, фото Womanhit

Кратко:

  • Дочь Киркорова снова попала в новости из-за поведения
  • Она обратилась к покойному деду

Странная и скандальная дочь путиниста Филиппа Киркорова, которая неадекватно вела себя на похоронах деда-путиниста, обратилась к своему покойному деду.

Пропагандистские РосСМИ пишут, что когда она закрывала лицо руками на траурной церемонии, она прятала свою улыбку. Правда это или нет, знает только девочка.

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Дети Киркорова на похоронах
Дети Киркорова на похоронах / Фото Радио 1

Но то, что вела она себя странно - это факт.

Путинист Киркоров с детьми
Путинист Киркоров с детьми / Фото Womanhit

Позже, она обратилась к своему покойному деду Бедросу Киркорову. "Прошло ровно девять дней. Дедушка, я тебя люблю и всегда буду помнить", - сказала она.

Дети Киркорова с дедом-путинистом
Дети Киркорова с дедом-путинистом / Фото Womanhit

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, 18 марта российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова. "Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа - Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", - написал путинист на своей странице в Instagram.

Позже в день похорон, 21 марта Киркоров говорил прощальную речь для своего отца-украинофоба и привез на церемонию прощания своих детей.

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