Как понять, что коту холодно: ветеринары дали важное объяснение хозяевам

Устойчивость кошек к холоду зависит от индивидуальных факторов, таких как возраст, порода и состояние здоровья.

https://glavred.info/dim/kak-ponyat-chto-kotu-holodno-veterinary-dali-vazhnoe-obyasnenie-hozyaevam-10707497.html Ссылка скопирована

Действительно ли котики любят холод / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Когда даже домашний кот может замерзнуть

Почему коты не такие морозостойкие, как кажется

Большинство котов имеют густую шерсть, которая не только защищает их от холода, но и приносит тепло хозяевам во время объятий. Из-за этого многие люди считают, что кошки прекрасно приспособлены к холоду и способны без проблем жить даже под открытым небом, под дождем или снегом. Об этом пишет Catster.

Однако ветеринар Лукман Джавед объясняет, что способность кошек переносить низкие температуры зависит от нескольких факторов: возраста, породы, физического состояния и общего здоровья животного. Несмотря на природную выносливость, даже самые здоровые коты могут пострадать от холода.

видео дня

По словам врача, комфортная температура для большинства кошек колеблется в пределах 25-30 °C. Однако здоровые взрослые животные с густой шерстью обычно чувствуют себя нормально и при 10-18 °C. Даже тогда они инстинктивно ищут теплые места, одеяло, батарею или мягкое кресло, чтобы удобно устроиться и согреться.

Джавед отмечает, что не все коты одинаково устойчивы к холоду. Например, сфинксы или другие породы без шерсти, а также животные с тонким мехом быстрее мерзнут. Кроме того, ослабленные или худощавые коты, а также имеющие хронические заболевания хуже сохраняют тепло, чем здоровые животные с нормальной массой тела.

Особенно чувствительными к холоду являются старшие коты, у которых замедляется метаболизм или есть проблемы со здоровьем, в частности суставные заболевания.

Какие продукты нельзя давать котам / Главред - инфографика

Самыми уязвимыми к холоду остаются маленькие котята до двух месяцев, когда они еще зависят от материнского молока. Джавед подчеркивает, что после купания кота нельзя оставлять в прохладном помещении, пока шерсть полностью не высохнет.

Несмотря на это, по словам врача, некоторые коты могут на короткое время наслаждаться зимой. Им хочется иногда поиграть со снегом или прогуляться на улице, после чего возвращаются домой, чтобы согреться. Такое поведение обычно демонстрируют животные с густой шерстью, которые привыкли гулять на улице.

В общем, подытожил Джавед, дело не в том, любят ли коты холод, а в том, насколько долго они могут его переносить и как реагируют на снижение температуры.

Также ранее объяснялось, почему кот предпочитает спать вместе с вами. Ветеринары назвали трогательную причину.

Больше интересных новостей:

Об источнике: Catster Catster - это онлайн-ресурс для владельцев кошек и всех, кто увлекается кошачьим миром. Он содержит профессиональные материалы по уходу, поведению, здоровью, питанию, породам, а также lifestyle-контент и подборки продуктов для кошек Catster+1Veterinary Care at Your Fingertips. Контент создается опытными ветеринарами, техниками и специалистами по поведению животных. Каждый материал тщательно проверяется, чтобы быть максимально точным и полезным.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред