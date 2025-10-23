Укр
Могут ли коты видеть души умерших - поставлена окончательная точка в вопросе

Юрий Берендий
23 октября 2025, 04:32
13
Коты издавна считаются мистическими существами, поэтому многие задумываются - действительно ли они могут видеть призраков, указывают эксперты.
Могут ли коты видеть призраков - видят ли кошки души умерших / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

  • Видят ли кошки души умерших
  • Что видят кошки, чего мы не видим
  • Могут ли кошки действительно видеть призраков

Если ваша кошка вдруг замирает, пристально смотрит на пустую стену или следит за чем-то невидимым - вы не одни в своем удивлении. Многие владельцы кошек задумываются о том, видят ли коты призраков или просто реагируют на что-то, что мы не можем воспринять. Эксперты The Purring Journal в видео на YouTube объясняют, где заканчивается наука и начинается мистика.

Главред выяснил, как понять, что кошка увидела привидение.

видео дня

Что видят коты - как видят коты

По словам специалистов The Purring Journal, коты воспринимают мир совершенно иначе.

"Коты имеют гораздо более широкое поле зрения - около 200 градусов, тогда как у людей только 180. Они замечают движения на краю поля зрения, которые мы полностью пропускаем", - говорится в видео.

Их глаза имеют особую структуру - тапетум люцидум, которая отражает свет и позволяет видеть в темноте. Именно поэтому глаза котов светятся ночью.

"Коты могут видеть даже ультрафиолетовый свет - то, что для нас полностью невидимо", - указывают зооэксперты.

Смотрите видео о том, видят ли коты духов:

Поэтому когда ваш любимец смотрит в пустоту, он, вероятно, видит пылинку, тень или отблеск, который мы просто не способны распознать.

Что слышат коты

В видео говорится о том, что кошки могут слышать до 64 000 герц - в три раза больше, чем люди.

Благодаря этому они реагируют на гудение электроники, скрипы труб или движения грызунов. Для нас комната может казаться тихой, но для кота она полна звуков. Именно поэтому животные могут внезапно настораживаться или пугаться без видимой причины.

Чувствуют ли коты что-то большее

"Усы кошки - это не просто украшение. Они улавливают микроизменения в воздухе и движении", - отмечают эксперты.

Некоторые исследования предполагают, что кошки могут чувствовать электромагнитные поля, что и порождает мнение, будто они реагируют на "энергию" или "духов".

"Наука не может этого подтвердить, но и полностью исключить тоже не может", - резюмируют специалисты.

Легенды о котах

"В Древнем Египте коты считались священными и связанными с богиней Бастет - хранительницей дома и духов", - утверждается в видео.

Японский фольклор создал легенды о Бакунеко и Некомату - котах, способных менять форму и общаться с потусторонним миром.

"Для японцев коты существовали на грани между естественным и сверхъестественным", - отмечают они.

У кельтов и средневековой Европе котов тоже считали охранниками между мирами, которые могут видеть то, что скрыто от людей.

Что видят коты на самом деле

"С научной точки зрения, коты не видят призраков - они просто воспринимают мир иначе", - говорят специалисты.

Большинство их загадочного поведения - это реакция на движения, звуки или запахи, которые мы не замечаем. Если кошка смотрит в одну точку - возможно, она видит насекомое или реагирует на шум в стене.

"Наука не дает ответы на все вопросы. Иногда коты действительно заставляют нас сомневаться в привычной реальности", - добавляют эксперты.

Что говорит Библия о котах

"В Библии признается реальность духов и сверхъестественного. Некоторые верующие считают, что коты могут ощущать присутствие того, чего мы не видим", - добавляют они.

Такие представления встречаются не только в христианстве - ислам, иудаизм и индуизм также признают существование невидимых существ и духовного мира, с которым коты, возможно, способны контактировать.

"Если ваш кот внезапно начинает избегать комнату, мяукать на пустоту или ведет себя агрессивно, это может быть не дух - а признак стресса или проблем со зрением или слухом", - резюмируется в видео.

Об источнике: The Purring Journal

The Purring Journal - это YouTube-канал, посвященный котам, кошачьему поведению, здоровью, интересным фактам и обзорам товаров для домашних любимцев. На сегодняшний день канал имеет примерно 231 тысячу подписчиков.

