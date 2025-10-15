Большинство хозяев даже не догадываются - как понять, что кот несчастен

Зооэксперты Animal Wised объяснили, как по поведению, взгляду и даже хвосту понять, что ваша кошка на самом деле недовольна или находится в стрессе.

https://glavred.info/dim/bolshinstvo-hozyaev-dazhe-ne-dogadyvayutsya-kak-ponyat-chto-kot-neschasten-10706795.html Ссылка скопирована

Как понять, что кот несчастен - как вычислить настроение кота / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как понять, что кот вас не любит

Как понять, что коту плохо

Как понять, что котика что-то болит

Кошки не всегда прямо показывают свое настроение, но эксперты Animal Wised предупреждают - есть четкие признаки, которые свидетельствуют, что ваш любимец несчастен или находится в стрессе. Об этом говорится в видео на YouTube.

Главред выяснил, как понять, что кот несчастен.

видео дня

Как по хвосту вычислить настроение кота

"Если ваша кошка ходит с опущенным хвостом, это может быть признаком того, что она несчастна", - отмечают эксперты Animal Wised.

Хвост - это своеобразный индикатор эмоций. Опущенный хвост означает грусть или неуверенность, а быстрые движения из стороны в сторону - проявление нервозности или напряжения.

"По сути, хвост - это ее эмоциональный термометр", - подчеркивают специалисты.

Почему кот выгибает спину и поднимает шерсть - знак страха

Если кошка выгибает спину, а шерсть становится дыбом, она фактически говорит: "Иди прочь, я боюсь".

Это инстинктивная реакция - сделать себя больше, чтобы выглядеть угрожающей. Такие позы часто означают, что животное чувствует угрозу, сильный стресс или накопленное напряжение.

Смотрите видео о том, как понять в каком настроении кот:

Как понять, что кот не испытывает стресса

"Если ваша кошка спит так, что держит лапы готовыми к быстрому движению, это означает, что она не чувствует себя полностью расслабленной", - объясняют специалисты.

Такие позы сигнализируют, что животное постоянно настороже и не чувствует себя в безопасности.

Почему кот постоянно моргает

"Если ваша кошка постоянно моргает или почти все время держит глаза закрытыми, она не просто сонная", - предостерегают в Animal Wised.

Это может быть попыткой скрыть физическую боль или эмоциональный стресс.

На что указывает мурлыканье кота

Короткие или гортанные звуки, по словам экспертов, означают тревогу или боль.

"Это как будто она говорит: "Мне некомфортно, и я хочу, чтобы ты это заметил"", - говорится в видео.

Даже мурчание не всегда является признаком радости - иногда оно свидетельствует, что кошка ищет безопасность или успокоение.

Признак апатии у кота

"Отсутствие желания играть - это не лень, а явный признак того, что она не чувствует себя счастливой или мотивированной", - объясняют в Animal Wised.

Если кошка перестала исследовать окружающую среду или играть, это может свидетельствовать о скуке, стрессе или физической боли.

Почему кот прячется от хозяина

Когда кошка начинает прятаться, избегать прикосновений или других животных, это сигнал эмоционального дистресса.

"Это не просто прихоть, это явный признак, что животное переживает стресс или тревогу", - говорят эксперты.

Почему кот перестал есть - почему кот переедает

"Если ваша кошка переедает или перестала есть, как раньше, это может быть признаком того, что она физически или эмоционально расстроена", - объясняют специалисты.

Аппетит кошки тесно связан с ее психоэмоциональным состоянием.

Когда стоит обратиться к ветеринару

Если вы заметили несколько из этих признаков одновременно, стоит не игнорировать ситуацию.

"Наблюдайте за поведением кошки, и если оно не меняется - обратитесь к ветеринару", - советуют зооэксперты Animal Wised.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: AnimalWised AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред