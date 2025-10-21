Укр
Женщина привела собаку в центр дрессировки: поведение пса на занятиях обескуражило

Виталий Кирсанов
21 октября 2025, 17:28
У собаки существуют определенные триггеры, которые спровоцировали неподобающее поведение животного.
Женщина привела собаку в центр дрессировки
Женщина привела собаку в центр дрессировки

Вы узнаете:

  • Как собака вела себя на занятиях
  • Как креативные тренеры отреагировали на нового "ученика"

Хозяйка 3-летнего корги привела собаку на дрессировку в центр, однако очень быстро об этом пожалела. Поведение любимца на уроках заставило ее смутиться уже с первых минут. Корги по кличке Табби не переставал лаять, когда оказался в новой среде, чем смутил других собак и людей в центре дрессировки. Поэтому для него пришлось придумать особый способ обучения. Об этой истории рассказало издание Newsweek.

Как выяснилось, у собаки существуют определенные триггеры, которые спровоцировали неподобающее поведение животного. Корги активно реагировал на других посетителей и собак, мешая другим вести уроки.

Однако креативные тренеры, обучающие собак в центре, придумали решение, как успокоить корги и продолжать урок. Они отгородили собаку с помощью картонных коробок, отгородив от других, чем подарили животному покой.

Сначала смущенная владелица Табби чувствовала смущение и стыд. Однако вскоре осознала, что это будет лучшим решением, поскольку так ее корги чувствует себя в покое и безопасности, а также он не мешает другим животным в центре дрессировки.

Стоит заметить, что Табби не слишком помогли и картонные коробки. Женщина отметила, что в течение следующих занятий корги почти 80% времени продолжал лаять, хотя его поведение улучшилось уже к концу обучения.

Несмотря на препятствия, Табби успешно закончил обучение, а затем продолжил уроки на среднем курсе.

Кадрами с уроков корги женщина поделилась в сети TikTok. Видеоролик получил большую популярность среди пользователей, собрав более 500 тысяч лайков и миллионы просмотров.

Некоторые пользователи поделились собственными историями поведения собак на уроках дрессировки.

"К счастью, нашего корги попросили не возвращаться. Выгнали даже с частных уроков, ха-ха", - отметил один из комментаторов.

"Моя собака была настоящим ангелочком в классе и угрозой дома. Прошел почти год с тех пор, как он закончил школу, а он до сих пор не слушается", - поделилась одна из пользовательниц.

Напомним, Главред писал о том, почему собаки облизывают лицо, руки или ноги хозяев. Облизывание - это лишь один из многочисленных способов, которыми собаки выражают свои чувства и общаются с хозяевами.

21-летняя Эрин Рид в августе взяла домой щенка таксы по имени Пампкин и с тех пор ведёт для неё отдельный аккаунт в TikTok.

Собаки, которые очень любят еду, готовы пойти на всё, чтобы стащить лакомство у своего хозяина. Пользователь рассказал в комментарии историю о собаке своей сестры. После её отъезда в колледж он присматривал за питомцем, но собака решила воспользоваться ситуацией.

Об источнике: Newsweek

Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

