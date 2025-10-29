Какие семь вещей могут предсказать коты - ответ удивит многих

О чем говорится в материале:
- Что могут предсказать коты
- Что видят коты, чего не видим мы
- Могут ли кошки предсказывать будущее
С древних времен котов считали существами со сверхъестественными способностями и, как показывают современные наблюдения, некоторые из этих мифов имеют научное объяснение. Зооэксперты Animal Wised в видео на YouTube рассказали о семи вещах, которые коты действительно могут предвидеть благодаря своим чрезвычайно развитым органам чувств.
Главред выяснил, как коты предупреждают об опасности.
Землетрясения и другие природные катастрофы
"Во время различных катастроф было замечено, что некоторые животные проявляют признаки тревоги и даже покидают свои дома или остаются на месте за несколько минут или часов до землетрясения или подземных толчков", - объясняют зооэксперты.
Коты могут чувствовать статические изменения в атмосфере или легкие вибрации лапами, сигнализирующие об опасности. Другие предположения гласят, что благодаря чувствительному слуху они улавливают звуки, которые люди не слышат.
Извержения вулканов, цунами и ураганы
Как и при землетрясениях, коты способны предсказывать другие стихийные бедствия.
"Они могут чувствовать изменения атмосферного давления, температуры, ветра и вибрации земли", - отмечают эксперты.
Именно поэтому животные часто ведут себя странно или пытаются убежать еще до того, как люди осознают опасность.
Заболевания у людей
"Несколько исследований показали, что коты не просто предсказывают катастрофы, а способны выявлять наличие определенных заболеваний в организме человека", - сообщают специалисты Animal Wised.
Есть случаи, когда коты настойчиво ложились на определенное место тела, и именно там впоследствии обнаруживали рак. Их чрезвычайно острое обоняние позволяет улавливать изменения в запахе, связанные с болезнями.
Смотрите видео о том, что могут предвидеть коты:
Приступы диабета или эпилепсии
Коты способны воспринимать даже небольшие изменения в химическом составе тела человека.
"Когда они их замечают, они могут нервничать", - объясняют зооэксперты.
Некоторые владельцы замечали, что их любимец начинает беспокойно вести себя непосредственно перед приступом - сигнализируя об опасности.
Настроение хозяина
Хотя коты не могут предвидеть эмоции, они прекрасно их считывают.
"Если вы испытываете депрессию, стресс или беспокойство, ваш кошачий друг полностью адаптируется к вашему настроению", - рассказывают специалисты.
Когда человек грустит, то кот тихо рядом, когда радуется - стремится играть. Их поведение это своеобразное отражение вашего эмоционального состояния.
Возвращение хозяина домой
"Ваша кошка меняет поведение незадолго до того, как члены семьи возвращаются домой", - говорят эксперты.
Коты могут "слышать" знакомые шаги или запахи с большого расстояния. Их слух и обоняние настолько острые, что они реагируют еще до того, как вы вставите ключ в дверь.
Приближение смерти
Самая загадочная способность кошек - чувствовать смерть.
"Некоторые исследования указывают на то, что они действительно могут это делать, и опять же, объяснением этому является их острое обоняние", - говорится в отчете Animal Wised.
Коты улавливают запахи, которые выделяет тело перед смертью, поэтому нередко остаются рядом с человеком до последнего вздоха, даря ему покой и тепло.
Вам также может быть интересно:
- Могут ли коты видеть души умерших - поставлена окончательная точка в вопросе
- Смотрят на стену и лают - раскрыто, могут ли собаки чувствовать призраков
- Что на самом деле означает лай: ученые расшифровали "язык" собак
Об источнике: AnimalWised
AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред