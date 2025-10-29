Какие семь вещей могут предсказать коты - ответ удивит многих

Коты обладают уникальными способностями, которые позволяют им предвидеть события, изменения в природе и даже состояние человека, отмечают эксперты по животным.

Что могут предсказать коты - могут ли кошки предсказывать будущее / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео YouTube

О чем говорится в материале:

Что могут предсказать коты

Что видят коты, чего не видим мы

Могут ли кошки предсказывать будущее

С древних времен котов считали существами со сверхъестественными способностями и, как показывают современные наблюдения, некоторые из этих мифов имеют научное объяснение. Зооэксперты Animal Wised в видео на YouTube рассказали о семи вещах, которые коты действительно могут предвидеть благодаря своим чрезвычайно развитым органам чувств.

Главред выяснил, как коты предупреждают об опасности.

Землетрясения и другие природные катастрофы

"Во время различных катастроф было замечено, что некоторые животные проявляют признаки тревоги и даже покидают свои дома или остаются на месте за несколько минут или часов до землетрясения или подземных толчков", - объясняют зооэксперты.

Коты могут чувствовать статические изменения в атмосфере или легкие вибрации лапами, сигнализирующие об опасности. Другие предположения гласят, что благодаря чувствительному слуху они улавливают звуки, которые люди не слышат.

Извержения вулканов, цунами и ураганы

Как и при землетрясениях, коты способны предсказывать другие стихийные бедствия.

"Они могут чувствовать изменения атмосферного давления, температуры, ветра и вибрации земли", - отмечают эксперты.

Именно поэтому животные часто ведут себя странно или пытаются убежать еще до того, как люди осознают опасность.

Заболевания у людей

"Несколько исследований показали, что коты не просто предсказывают катастрофы, а способны выявлять наличие определенных заболеваний в организме человека", - сообщают специалисты Animal Wised.

Есть случаи, когда коты настойчиво ложились на определенное место тела, и именно там впоследствии обнаруживали рак. Их чрезвычайно острое обоняние позволяет улавливать изменения в запахе, связанные с болезнями.

Приступы диабета или эпилепсии

Коты способны воспринимать даже небольшие изменения в химическом составе тела человека.

"Когда они их замечают, они могут нервничать", - объясняют зооэксперты.

Некоторые владельцы замечали, что их любимец начинает беспокойно вести себя непосредственно перед приступом - сигнализируя об опасности.

Настроение хозяина

Хотя коты не могут предвидеть эмоции, они прекрасно их считывают.

"Если вы испытываете депрессию, стресс или беспокойство, ваш кошачий друг полностью адаптируется к вашему настроению", - рассказывают специалисты.

Когда человек грустит, то кот тихо рядом, когда радуется - стремится играть. Их поведение это своеобразное отражение вашего эмоционального состояния.

Возвращение хозяина домой

"Ваша кошка меняет поведение незадолго до того, как члены семьи возвращаются домой", - говорят эксперты.

Коты могут "слышать" знакомые шаги или запахи с большого расстояния. Их слух и обоняние настолько острые, что они реагируют еще до того, как вы вставите ключ в дверь.

Приближение смерти

Самая загадочная способность кошек - чувствовать смерть.

"Некоторые исследования указывают на то, что они действительно могут это делать, и опять же, объяснением этому является их острое обоняние", - говорится в отчете Animal Wised.

Коты улавливают запахи, которые выделяет тело перед смертью, поэтому нередко остаются рядом с человеком до последнего вздоха, даря ему покой и тепло.

Об источнике: AnimalWised AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

