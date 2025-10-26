Что на самом деле означает лай: ученые расшифровали 'язык' собак

Собаки действительно способны понимать друг друга во время лая, ведь для них это лишь часть сложной системы общения, сочетающей звуки, жесты и запахи.

https://glavred.info/dim/chto-na-samom-dele-oznachaet-lay-uchenye-rasshifrovali-yazyk-sobak-10709681.html Ссылка скопирована

Что на самом деле означает лай - как говорят собаки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео YouTube

О чем идет речь в материале:

Понимают ли собаки друг друга

Как общаются собаки

Что означает лай собаки

Лай - лишь часть сложного языка собак, который помогает им обмениваться эмоциями, намерениями и социальными сигналами. Об этом говорится в видео зооэкспертов проекта Animal Wised в YouTube.

Главред выяснил, почему собака лает на другую.

видео дня

Как собаки общаются между собой

"Собаки общаются не только лаем. Их язык гораздо богаче и сложнее", - отмечают в Animal Wised.

По словам экспертов, язык собак сочетает визуальные, слуховые и запаховые сигналы.

"Тело говорит о многом. Расслабленный хвост, опущенные уши и спокойная осанка указывают на спокойствие. А напряженное тело, ощетинившаяся шерсть и неподвижный взгляд могут быть признаками агрессии", - говорится в видео.

Смотрите видео о том, как собаки общаются между собой:

Кроме того, собаки используют характерные позы, например "позу плейбоя" - когда грудью они наклоняются к земле, поднимая хвост, чтобы пригласить к игре.

Что означает лай собак

"Лай может служить предупреждением, приветствием, приглашением к игре или выражением страха", - объясняют эксперты.

Кроме лая, собаки "используют рычание для предупреждения, скулеж для привлечения внимания, вой для общения на расстоянии и вздох или тяжелое дыхание как эмоциональные сигналы".

По словам зооэкспертов, лай - это лишь часть сложной системы, сочетающей звуковые, зрительные и даже химические сигналы.

"Для собак простое нюхание эквивалентно прочтению полного профиля другой собаки", - добавляют они.

Действительно ли собаки понимают друг друга, когда лают

По мнению Animal Wised, да, понимают, но "с определенными нюансами".

"Собаки не имеют языка, как люди, со словами и грамматикой. Они понимают эмоции и намерения, стоящие за лаем", - отмечают эксперты.

Например:

"Глубокий, громкий лай указывает на бдительность или защиту";

"Высокий, быстрый лай может передавать возбуждение или игру";

"Длинная, повторяющаяся серия лаев сигнализирует о тревоге или настойчивости".

Собаки интерпретируют, другая собака "нервничает, радуется, боится или злится" и на основе этого решают, как реагировать.

Как социализация влияет на понимание лая

"Понимание не является автоматическим. Оно сильно зависит от социализации", - подчеркивают в Animal Wised.

Собаки, которые "жили и играли с другими, учатся лучше интерпретировать сигналы", тогда как "плохо социализированные собаки могут неправильно понимать лай и жесты, что приводит к конфликтам".

Поэтому специалисты советуют с раннего возраста знакомить животное с другими собаками, чтобы развивать коммуникативные навыки.

Как интерпретировать лай собаки: роль контекста

"Контекст - это все", - говорят эксперты. Когда одна собака лает на другую, это "не происходит в вакууме".

Их сообщение сопровождается визуальными сигналами и окружением, в котором это происходит.

"Глубокий лай с жесткой осанкой указывает на угрозу, а короткий, веселый лай с маханием хвостом и уклоном - приглашение к игре", - объясняют в Animal Wised.

Другая собака не переводит слова, а "расшифровывает эмоции, намерения и контекстуальные условия". Именно эта комбинация позволяет им "спокойно отвечать, отступать, лаять в ответ или инициировать игру".

"Да, собаки понимают друг друга, когда лают, но это понимание не является совершенным или автоматическим", - заключают в Animal Wised.

Оно зависит от их коммуникативных навыков, истории социализации и визуальных и обонятельных сигналов, сопровождающих лай.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: AnimalWised AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред