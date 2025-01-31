Вкуснее, чем "Баунти": кокосовое печенье за считанные минуты - рецепт

Батончики с кокосом - это, пожалуй, одна из самых любимых сладостей как для детей, так и для взрослых. Главред предлагает приготовить печенье с кокосовой стружкой за считанные минуты, которое ничем не уступает популярным угощениям.
Кулинарный блогер в TikTok(@shevetovskaya) поделилась рецептом печенья, которое готовится очень просто.
Ингредиенты:
- яйца - 2 шт;
- сахар - 80 г;
- соль - щепотка;
- кокосовая стружка - 170 г.
Сначала нужно взбить венчиком 2 яйца вместе с 80 г сахара и щепоткой соли. Взбивать необходимо около 2 минут.
Далее в два этапа добавляем в миску 170 г кокосовой стружки и хорошо перемешиваем до однородности.
Из полученной массы формируем небольшие шарики и выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
Выпекать печенье следует при температуре 180°C в течение 20-25 минут.
Важно следить за цветом - готовое печенье должно быть слегка золотистым, но не коричневым.
Приятного аппетита!
Как приготовить кокосовое печенье - смотрите видео:
@shevetovskaya Кокосовое печенье?? Ингредиенты: -яйца - 2 шт -сахар - 80 г -соль - щепотка -кокосовая стружка - 170 г Яйца с сахаром и солью взбиваем венчиком, примерно 2 минуты. Далее в два этапа всыпаем кокосовую стружку и перемешиваем до однородности. Формируем небольшие шарики, выкладываем на противень и отправляем в духовку на 20-25 минут при 180°. Приятного? #щоприготувати#рецептиукраїнською#рецептинакожендень#кокосовастружка#кокосовоепечиво#печиво#печиво#смачноішвидко#легкоіпросто#десерти#выпечка#выпечкавдома#печиво#простыерецепты♬ The future is fading - Tech Difficulties
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Что известно о пользователе @shevetovskaya?
Пользователь TikTok с никнеймом @shevetovskaya - женщина, которая публикует простые рецепты на каждый день. В TikTok на Екатерину подписаны 17 тысяч пользователей. Кроме того, женщина активно развивает свои страницы еще в YouTube и Instagram.
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