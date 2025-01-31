Вкуснее, чем "Баунти": кокосовое печенье за считанные минуты - рецепт

Из 4 доступных ингредиентов можно приготовить сладкое угощение для всей семьи.

https://glavred.info/recipes/vkusnee-chem-baunti-kokosovoe-pechene-za-schitannye-minuty-recept-10635551.html Ссылка скопирована

Как приготовить кокосовое печенье / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Батончики с кокосом - это, пожалуй, одна из самых любимых сладостей как для детей, так и для взрослых. Главред предлагает приготовить печенье с кокосовой стружкой за считанные минуты, которое ничем не уступает популярным угощениям.

Кулинарный блогер в TikTok(@shevetovskaya) поделилась рецептом печенья, которое готовится очень просто.

Ингредиенты:

видео дня

яйца - 2 шт;

сахар - 80 г;

соль - щепотка;

кокосовая стружка - 170 г.

Сначала нужно взбить венчиком 2 яйца вместе с 80 г сахара и щепоткой соли. Взбивать необходимо около 2 минут.

Далее в два этапа добавляем в миску 170 г кокосовой стружки и хорошо перемешиваем до однородности.

Из полученной массы формируем небольшие шарики и выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

Выпекать печенье следует при температуре 180°C в течение 20-25 минут.

Важно следить за цветом - готовое печенье должно быть слегка золотистым, но не коричневым.

Приятного аппетита!

Как приготовить кокосовое печенье - смотрите видео:

Читайте также:

Что известно о пользователе @shevetovskaya? Пользователь TikTok с никнеймом @shevetovskaya - женщина, которая публикует простые рецепты на каждый день. В TikTok на Екатерину подписаны 17 тысяч пользователей. Кроме того, женщина активно развивает свои страницы еще в YouTube и Instagram.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред