Какие ошибки в макияже добавляют возраст: визажист раскрыла главные секреты

Эксперт по макияжу утверждает, что женщины выглядят старше из-за простых ошибок, которые они допускают при нанесении косметических средств.

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Какие ошибки в макияже добавляют возраст / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Элисон Гей, известная в TikTok как alisongaymakeup, говорит, что люди совершают распространенные ошибки, когда красят лицо по утрам, и это заставляет их выглядеть намного старше, передает Ехргеѕѕ.

Какие ошибки в макияже старят

По словам профессионала, первое, что люди обычно делают неправильно - это используют "слишком много консилера". Если вы переборщите с продуктом, то, по ее словам, это приведет лишь к "линейной коже".

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Для того, чтобы решить эту проблему, вам нужно нанести небольшое количество консилера в каждый уголок глаза и растушевать его кистью. Затем нанесите немного спрея для фиксации, чтобы удержать его на месте.

Она также сказала, что люди могут ошибаться при нанесении контура, поскольку некоторые техники могут "тянуть лицо вниз".

С помощью пальца она смогла точно определить линии, на которые следует наносить макияж, и растушевать его. Это позволяет макияжу выглядеть более "подтянутым" и менее резким.

Кроме того, нанесение румян - еще одна сфера, в которой она видит ошибки людей, поскольку они часто используют круговые движения, чтобы нанести румяна на щеки, надувая губы. Но, по ее словам, когда вы расслабляете лицо, щеки опускаются, и это может сделать их "дряблыми".

Чтобы нанести румяна правильно, нужно положить палец на скулу и наносить средство только на участок над линией скулы.

Смотрите видео, как выглядеть моложе с помощью макияжа:

Что такое макияж? Макияж - это моделирование, подправка (корректировка) формы и цвета лица. С помощью декоративных препаратов ставится цель подчеркнуть привлекательные черты лица. Самое важное - уметь использовать эти препараты. Хороший макияж должен быть нежным и подчеркивать всю тонкость самого макияжа; он должен быть естественным, почти незаметным. При правильном нанесении и своевременном устранении он не нарушает привычных процессов в коже. Днем он выполняет роль тонкого слоя, эффективно защищающего кожу от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды. В декоративных препаратах, производимых современной косметической индустрией, содержится огромное количество полезных для кожи ингредиентов, сообщает Википедия.

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