Какие ошибки в макияже 'состарят' ваше лицо: визажист удивил советами

Люди совершают три распространенные ошибки при нанесении макияжа - известный визажист поделился своими лучшими советами.

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Какой макияж очень старит женщину / коллаж: Главред, фото: unsplash

Макияж может быть отличным инструментом для улучшения черт лица, однако существует риск сделать его неправильно - это лишь может добавить лет вашему лицу.

Известный визажист Уэйн Госс рассказал, что нужно много проб и ошибок, чтобы понять, что действительно подходит для вашей кожи. Существуют такие продукты, которых необходимо избегать, если вы хотите выглядеть моложе с помощью макияжа. Для издания Mirror он рассказал, что часто видит, как люди совершают три распространённые ошибки при нанесении макияжа и поделился несколькими своими лучшими советами.

"Большинство из нас использует макияж, чтобы улучшить свой внешний вид или даже скрыть некоторые морщины, которые получили за эти годы. Однако из-за некоторых ошибок макияж, который мы наносим, на самом деле может привести к противоположному эффекту. То есть потенциально может добавить нам не один или два, а до десяти лет", - рассказал специалист.

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Он отметил, что необходимо избегать металлических теней для век, чтобы выглядеть моложе.

"Избегайте металлических теней для век и вместо этого выбирайте матовые. Матовые обычно работают лучше всего, поскольку они не привлекают внимание к морщинистым участкам или складкам. Также никогда не растушевывайте тени пальцем. Хотя это может быть самым простым, однако кисти хорошего качества изготавливаются с намерением хорошо сочетаться с закрытыми веками и тонкими линиями", - пояснил Госс.

Он также посоветовал найти правильный консилер для вашего тона кожи - кремовый консилер лучше, чем жидкий.

"В целом, люди могут делать кожу под глазами слишком светлой, что может добавить лет вашему лицу, поэтому очень важно получить цвет, который подходит вашему тону кожи. Стоит нанести немного на внутренний уголок глаза, поскольку это "одна часть глаза, которая не имеет складок", - добавил визажист.

Эксперт отмечает, что каждому человеку необходимо всегда увлажнять кожу и использовать праймер, чтобы ваш макияж оставался на лице дольше. С каждым годом наша кожа естественным образом становится суше, поэтому выбор увлажняющих ингредиентов является важным.

"Ищите косметику с такими ингредиентами, как гиалуроновая кислота. Когда в следующий раз будете покупать косметику и средства по уходу за кожей, то убедитесь, что ваши продукты будут увлажнять вашу кожу. Перед началом нанесения косметики необходимо нанести сильный увлажняющий крем и хороший праймер. Такие продукты будут действовать как барьер между вашей кожей и макияжем", - добавил он.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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