Как выглядеть потрясающе и модно после 40 лет: 8 лучших стрижек 2024 года

С возрастом внешность женщины может меняться, и одним из эффективных способов подчеркнуть свою природную красоту является правильная стрижка. Популярный блогер и автор YouTube-канала "Fashionistas", которая специализируется на темах красоты и стиля, делится советами об омолаживающих стрижках для женщин после 40 лет.
Какая прическа молодит в 40 лет
"Возможно, вы не задумываетесь об этом, но прическа может значительно повлиять на ваш внешний вид. Стрижка, которая подходит вашему типу волос и форме лица, может иметь огромное значение и помочь вам стать более уверенными в себе", - отмечает блогер.
По ее словам, правильно подобранная стрижка не только освежает вид, но и придает уверенности.
1. Волнистое каре с челкой
Одной из универсальных стрижек, которая отлично подходит женщинам после 40, является волнистое каре с челкой, обрамляющей лицо. Это идеальный вариант для тех, кто не желает иметь слишком короткие волосы, но хочет избежать хлопот с длинными волосами. Она подходит для любой формы лица, от длинного до круглого, и работает с любым типом волос.
Блогер подчеркивает: "Эта стрижка добавляет лицу мягкость и изящество".
2. Слоистая стрижка средней длины
Для женщин, которые хотят больше вариативности, слоистая стрижка средней длины станет настоящей находкой. Ее можно укладывать как прямо, так и с кудрями. Она хорошо подходит для круглых и овальных лиц и добавляет легкости густым волосам, а тонким - желаемого объема. Блогер отмечает, что это "стрижка, которая позволяет чувствовать себя красивой без особых усилий".
3. Чоппи-боб с челкой-шторкой
Челка-шторка - один из трендов 2022 года, и в сочетании с бобом эта стрижка производит впечатление. Она подчеркивает черты лица, такие как глаза и скулы, и не требует значительных усилий для укладки. Блогер отмечает, что эта стрижка - "стильная, легкая и добавляет свежести вашему образу".
4. Бикси: сочетание боба и пикси
Омолаживающий вариант, который сочетает в себе черты двух популярных стрижек - боба и пикси. Бикси остается коротким, но достаточно длинным, чтобы обеспечить свободу в укладке. Эта стрижка создает эффект обрамления лица и подходит для овальных форм.
"Это прическа, которая добавляет энергичности и современного вида", - говорит блогер.
5. Перьевое каре с челкой
Эта прическа придает волосам "пернатый" вид и добавляет баланс между элегантностью и непринужденностью. Легкая челка подчеркивает черты лица, делая его моложе. Это стильный и простой вариант, который не требует особого ухода.
6. Классическое пикси
Стрижка пикси - классика, которая не теряет своей популярности. Она добавляет изящества и подходит женщинам любого возраста. Особенно она подходит женщинам с овальной формой лица. Эта стрижка проста в уходе и выглядит элегантно. "Пикси - это выбор для тех, кто хочет выглядеть стильно и изящно", - комментирует эксперт.
7. Мягкая многослойная стрижка
Слоистость добавляет объема тонким или редким волосам и подчеркивает форму лица. Это идеальный способ избавиться от секущихся концов и сохранить здоровый вид волос. Блогер подчеркивает: "С такой стрижкой вы будете выглядеть потрясающе и молодо".
8. Стрижка шег
Стрижка шег добавляет волосам текстуру, объем и глубину, подходит для средних и густых волос. Она идеально обрамляет лицо и придает образу "крутой девушки".
"Шэг - это прическа, которая поможет вам выглядеть современно и молодо", - заключает эксперт.
Смотрите видео о том какая короткая стрижка лучше всего подойдет тем, кому за 40:
Блогер резюмирует, что смена прически - это всегда шанс почувствовать новые возможности в своем образе. Выбирая правильную стрижку, можно не только омолодить свой внешний вид, но и повысить свою уверенность.
"Всегда интересно менять стиль, и вы никогда не узнаете, насколько он вам подходит, пока не попробуете", - отмечает блогер.
Что известно о YouTube-канале "Fashionistas"
YouTube-канал "Fashionistas" посвящен моде, стилю и трендам в мире красоты. На канале публикуются обзоры новых коллекций одежды, советы по подбору гардероба, видеоуроки по макияжу, прическам и модным стрижкам. "Fashionistas" ориентирован на широкую аудиторию, в частности женщин, которые стремятся оставаться в тренде и подчеркивать свою индивидуальность через одежду и внешний вид. Канал также освещает современные модные тенденции, предлагает советы по уходу за собой и стилистические рекомендации для разных возрастных групп. Общая аудитория канала - более 425 тысяч пользователей.
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