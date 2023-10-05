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"Апокалиптическое" ДТП в Италии: число погибших украинцев возросло до 9

Анна Ярославская
5 октября 2023, 08:46 обновлено 5 октября, 08:49
Автобус, который вез туристов в кемпинг в Маргере, разбился вечером 3 октября. Транспортное средство слетело с эстакады, упало с высоты и загорелось.
ДТП в Венеции
ДТП в Венеции забрало жизнь 21 человека / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В Италии идентифицировали всех погибших в ДТП, которое произошло около восьми вечера 3 октября вблизи Венеции. В автокатастрофе погиб 21 человек. Среди них - 9 украинцев.

Итальянское издание Ansa пишет, что помимо граждан Украины, жертвами ДТП стали 4 румына, 3 немца, двое португальцев, хорват, южноафриканец и единственный итальянец - 40-летний житель Тревизо, который был водителем автобуса.

Среди пострадавших идентифицированы 13 из 15 человек: пятеро граждан Украины, четверо немцев, двое испанцев, хорват и француз. Они находятся в больницах.

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Личности еще двоих пострадавших пока не подтверждены. Вероятно это гражданин Украины и Германии.

Из 15 госпитализированных - 12 взрослых и трое несовершеннолетних. Десять из них находятся в реанимации.

Правоохранители рассматривают две основные версии причин трагедии:

  • рискованный маневр с участием еще одного автобуса и старое ограждение;
  • болезнь водителя, который не смог справиться с управлением транспортным средством.

"В настоящее время подозреваемых нет. Ограждение, место падения автобуса и само транспортное средство арестованы", - сказал прокурор Бруно Черки.

Смертельное ДТП в Италии - что известно

Автобус, который вез туристов в кемпинг в Маргере, разбился вечером 3 октября. Транспортное средство слетело с эстакады и упало с высоты. По некоторым даным, автобус работал на метане, упал на линии электропередачи и загорелся.

Следов торможения на асфальте, по предварительным данным, нет.

Продолжаются следственные действия.

В ужасной аварии погиб 21 человек. 19 пассажиров погибли на месте, еще двое - скончались в больнице.

Сначала сообщалось о пяти жертвах среди граждан Украины. Спикер МИД Олег Николенко позже уточнил, что четверо украинцев погибли, еще четверо - получили ранения.

Причина аварии пока неизвестна. Предположительно, водителю внезапно стало плохо.

Мэр Венеции объявил траур в память о жертвах смертельной аварии.

Итальянская пресса описывает эту автокатастрофу не иначе как "апокалиптическую".

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