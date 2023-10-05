"Апокалиптическое" ДТП в Италии: число погибших украинцев возросло до 9

В Италии идентифицировали всех погибших в ДТП, которое произошло около восьми вечера 3 октября вблизи Венеции. В автокатастрофе погиб 21 человек. Среди них - 9 украинцев.
Итальянское издание Ansa пишет, что помимо граждан Украины, жертвами ДТП стали 4 румына, 3 немца, двое португальцев, хорват, южноафриканец и единственный итальянец - 40-летний житель Тревизо, который был водителем автобуса.
Среди пострадавших идентифицированы 13 из 15 человек: пятеро граждан Украины, четверо немцев, двое испанцев, хорват и француз. Они находятся в больницах.
Личности еще двоих пострадавших пока не подтверждены. Вероятно это гражданин Украины и Германии.
Из 15 госпитализированных - 12 взрослых и трое несовершеннолетних. Десять из них находятся в реанимации.
Правоохранители рассматривают две основные версии причин трагедии:
- рискованный маневр с участием еще одного автобуса и старое ограждение;
- болезнь водителя, который не смог справиться с управлением транспортным средством.
"В настоящее время подозреваемых нет. Ограждение, место падения автобуса и само транспортное средство арестованы", - сказал прокурор Бруно Черки.
Смертельное ДТП в Италии - что известно
Автобус, который вез туристов в кемпинг в Маргере, разбился вечером 3 октября. Транспортное средство слетело с эстакады и упало с высоты. По некоторым даным, автобус работал на метане, упал на линии электропередачи и загорелся.
Следов торможения на асфальте, по предварительным данным, нет.
Продолжаются следственные действия.
В ужасной аварии погиб 21 человек. 19 пассажиров погибли на месте, еще двое - скончались в больнице.
Сначала сообщалось о пяти жертвах среди граждан Украины. Спикер МИД Олег Николенко позже уточнил, что четверо украинцев погибли, еще четверо - получили ранения.
Причина аварии пока неизвестна. Предположительно, водителю внезапно стало плохо.
Мэр Венеции объявил траур в память о жертвах смертельной аварии.
Итальянская пресса описывает эту автокатастрофу не иначе как "апокалиптическую".
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