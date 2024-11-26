Атака дронов по Украине: в некоторых областях прогремели взрывы - что известно

Кратко:
- РФ атакует Украину дронами
- В Киеве работает ПВО
- В Тернополе прогремели взрывы, в домах пропал свет
Поздно вечером 25 ноября в Киеве работают силы и средства противовоздушной обороны. В сторону столицы фиксировалось движение ударных дронов российских оккупантов. Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Жителей столицы призвали находиться в укрытиях и безопасных местах, пока продолжается воздушная тревога.
"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - говорится в заявлении.
Стоит заметить, по сообщениям СМИ, около 00:10 в столице были слышны звуки, похожие на взрывы.
В Воздушных силах ВСУ информировали о фиксации нескольких ударных беспилотников противника над Киевом.
В 00:27 там отметили, что на Киевщине более 10 групп ударных БпЛА.
"Наибольшая угроза для Киева, Борисполя, Фастова, Василькова, Белой Церкви", - говорится в сообщении.
В 00:49 Виталий Кличко сообщил, что атака БпЛА на столицу продолжается. В разных районах города работают силы ПВО. Шахеды заходят на столицу с разных направлений.
В 1:00 "Суспільне" сообщило, что в Тернополе были слышны взрывы. В домах исчез свет.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, в ночь на 25 ноября страна-агрессор РФ также атаковала беспилотниками столицу Украины. В Киеве работали силы ПВО.
Согласно данным Воздушных сил, беспилотники враг запускал с направлений - Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ., ВОТ Крыма. Всего Россия выпустила по Украине 145 дронов. Еще 71 дрон - локально потерян, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, еще один беспилотник улетел в сторону Беларуси.
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Кто такой Сергей Попко?
Сергей Попко - украинский военный, генерал-полковник Вооруженных Сил Украины. Командующий Сухопутными войсками Украины (2016-2019). Начальник Киевской городской военной администрации (с 21 октября 2022 года), пишет Википедия.
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