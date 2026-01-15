Горячие бьюти-тренды 2026: три макияжа по мотивам популярных фильмов и сериалов

Визажисты ищут вдохновение в эстетике "Эйфории" и ностальгии.

Макияжи 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, coffeencouturez, imdb.com

Вы узнаете:

Как краситься в 2026 году

Главные бьюти-тренды года

Тенденции в макияже быстро реагируют на культурные события и соцсети, а главным индикатором изменений уже несколько лет подряд остается TikTok. Главред собрал ключевые тренды макияжа 2026, которые будут определять, как нам краситься в новом году.

Бьюти-блогер Арина проанализировала тренды англоязычного TikTok за последние полгода — именно этого периода, по ее словам, достаточно, чтобы глобальные тенденции дошли до нашего рынка. Популярными течениями в макияже, по ее мнению, станут:

Эстетика 2016 года

Мягкая готика

Блестящий макияж

Возвращение макияжа 2016 года

Самым громким камбэком сезона стал макияж в стиле 2016 года. Это насыщенный, четкий и "инстаграмный" мейкап, который противопоставляется естественности предыдущих лет. Тренд начал формироваться еще в 2025-м на волне популярности латино-мейкапа, но в 2026 году выходит на новый уровень.

В моде — матовое лицо, четко прорисованные брови, активный контуринг и насыщенные оттенки помад. Это возвращение к эстетике, когда макияж был центральной частью образа, а не едва заметным дополнением.

Матовый макияж 2016 / фото: pinterest.com, yeute

Мягкая готика — макияж невесты Носферату

Одним из самых заметных трендов стала "мягкая готика" (Soft Goth). Она возникла как реакция на длительный период минималистичного "clean makeup". Арина объясняет, что на формирование этого направления повлияли громкие кинопремьеры — в частности, новые интерпретации "Носферату" и "Франкенштейна".

В тренде — сверхъестественная эстетика в макияже: бледная кожа, smoky eyes в готическом стиле, темная помада как главный акцент. Вампирский макияж 2026 года выглядит более мягко и эстетично, без агрессивных контуров.

Макияж в стиле Soft Gothic / фото: pinterest.com, bIovede

Эстетика сериала "Эйфория" — максимум блеска

Еще одно важное направление — активное возвращение цвета и сияния. Макияж с блестками 2026 года становится нормой не только для вечерних выходов, но и для повседневных образов. В трендах — глиттер вокруг глаз, стразы на лице, сияющие веки и акцентные цветные тени.

В англоязычном TikTok этот тренд связывают с общей попкультурой, однако Арина отмечает: гораздо большее влияние окажет новый сезон сериала "Эйфория". Именно он снова сделал блестки, цветные лайнеры и смелые макияж-решения массовыми.

Макияж в стиле "Эйфории" / фото: pinterest.com, dsgnrbillions

Тренды макияжа 2026 — смотреть видео:

