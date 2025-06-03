Гривна резко ослабила позиции: каким будет курс доллара и евро 4 июня

НБУ обнародовал курс валют на 4 июня.

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Курс доллара и евро на 4 июня / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Как изменится курс доллара 4 июня

Каким будет курс евро в среду

Национальный банк Украины обновил курс доллара и евро на среду, 4 июня. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара будет на уровне 41,6385 гривен за один доллар, то есть американская валюта подорожает на 2 копейки и гривна ослабит свои позиции.

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В то же время европейская валюта 4 июня будет составлять 47,4263 гривен за 1 евро, что на 7 копеек меньше, чем по текущему курсу.

На межбанке 13 июня ситуация следующая: курс доллара упал на 10 копеек и составляет 41,56-41,59 гривен. А на наличном рынке курс доллара наоборот вырос на 5 копеек до 41,80 гривен.

Курс доллара США / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что на 3 июня НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,61 грн/долл., что на 9 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Ранее сообщалось, что средний курс доллара в течение предыдущей недели, с 26 мая по 1 июня, был на уровне 41,14-41,71 гривен. Это повлияет на то, каким будет курс валют в течение первых дней июня.

Накануне стало известно, что в первую декаду июня общая ситуация на валютном рынке будет без существенных изменений. Колебания доллара будут происходить в рамках политики НБУ, а курс евро будет зависеть от международной экономической конъюнктуры.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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