Гривна резко ослабила позиции: каким будет курс доллара и евро 4 июня

Вы узнаете:
- Как изменится курс доллара 4 июня
- Каким будет курс евро в среду
Национальный банк Украины обновил курс доллара и евро на среду, 4 июня. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара будет на уровне 41,6385 гривен за один доллар, то есть американская валюта подорожает на 2 копейки и гривна ослабит свои позиции.
В то же время европейская валюта 4 июня будет составлять 47,4263 гривен за 1 евро, что на 7 копеек меньше, чем по текущему курсу.
На межбанке 13 июня ситуация следующая: курс доллара упал на 10 копеек и составляет 41,56-41,59 гривен. А на наличном рынке курс доллара наоборот вырос на 5 копеек до 41,80 гривен.
Курс валют в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что на 3 июня НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,61 грн/долл., что на 9 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
Ранее сообщалось, что средний курс доллара в течение предыдущей недели, с 26 мая по 1 июня, был на уровне 41,14-41,71 гривен. Это повлияет на то, каким будет курс валют в течение первых дней июня.
Накануне стало известно, что в первую декаду июня общая ситуация на валютном рынке будет без существенных изменений. Колебания доллара будут происходить в рамках политики НБУ, а курс евро будет зависеть от международной экономической конъюнктуры.
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Что такое Национальный банк Украины?
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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