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Украинцам назвали часы без электроэнергии: графики отключений на 17 июня

Алексей Тесля
16 июня 2024, 19:17
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При превышении лимитов могут применять отключения электроэнергии, предупредили в "Укрэнерго".
Украинцам назвали часы без электроэнергии: графики отключений на 17 июня
В Украине запланированы стабилизационные отключения / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Стабилизационные отключения электроэнергии будут применять в Украине в понедельник, 17 июня.

Как говорится в сообщении Национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Telegram, стабилизационные отключения запланированы с 08:00 до 24:00 понедельника.

В сообщении отмечается, что в это время планируется применять лимиты потребления, при превышении которых могут применять отключения электроэнергии.

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Уточняется, что увеличение промежутков времени отключений электроэнергии прогнозируется в связи с ожидаемым высоким потреблением в начале рабочей недели.

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

В сообщении также указывается, что об изменениях относительно графиков будут сообщать отдельно.

Screenshot
/ t.me/Ukrenergo

Отключения электроэнергии - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Украине выведут в ремонт энергоблоки АЭС. "Энергоатом" выведет в ремонт пять энергоблоков АЭС. Неделю назад вышел из ремонта один блок атомной электростанции.

Ранее в Укрэнерго предупредили, что ситуация в украинской энергосистеме будет самой тяжелой в середине лета этого года. Из-за жары возрастет потребление, поэтому ежедневные дефициты электроэнергии могут расти.

Главред писал, что в Киеве отключения света будут более длительными, чем в остальных крупных городах и регионах. Прежде всего связано с большим количеством объектов критической инфраструктуры, которая нуждается в электроэнергии даже в период отключений света.

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/ Инфографика: Главред

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