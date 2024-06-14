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Сколько часов в день у украинцев будет свет: в Yasno напугали прогнозом

Мария Николишин
14 июня 2024, 12:20обновлено 14 июня, 13:16
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Летом пик потребления электроэнергии на 30% больше, чем в марте-апреле - это из-за использования кондиционеров и ремонта атомной генерации, пояснили в Yasno.
Сколько часов в день у украинцев будет свет: в Yasno напугали прогнозом
Зимой украинцам могут давать свет лишь пять-шесть часов в день / коллаж: Главред, фото: pixabay

Зимой украинцам могут давать свет лишь пять-шесть часов в день. Однако, ситуация может быть лучше, если удастся восстановить больше поврежденных объектов энергетики и увеличить возможности импорта. Об этом заявил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко в эфире Business Breakfast.

"Что касается зимы, то весь прогноз базируется на двух вещах: сможем ли мы увеличить физическую возможность импорта электроэнергии. Об этом уже все говорили, я надеюсь, что до конца лета или начала отопительного сезона у нас увеличится эта физическая возможность для импорта... Во-вторых, все атомные блоки ремонтируются сейчас, чтобы все работало зимой. В-третьих, мы частично отремонтируем то, что можно отремонтировать", - рассказал Коваленко.

Он отметил, что плохая новость заключается в том, что зимой пик потребления электроэнергии еще больше, чем летом.

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"Здесь тоже мы зависим от температуры. Если зимой будет +10 в среднем, то это будет для нас счастье. Если будет -15 и больше - это для нас будет плохо, потому что чем ниже температура, тем больше потребление на отопление", - сказал генеральный директор компании Yasno.

Он также предположил, что зимой генерационный дефицит может составлять 30-35%.

"Если отвечать на вопрос: шесть-пять часов света для потребителей в день - это достаточно реально, но я думаю, что может быть лучше. Это зависит от того, сколько мы восстановим. Поэтому по прогнозу на зиму: я считаю, что нужно готовиться, исходя из того, что будет 5-6 часов в день. Но в конце августа нужно будет обновить прогноз", - подчеркнул Коваленко.

По его словам, летом пик потребления электроэнергии на 30% больше, чем в марте-апреле - прежде всего из-за использования кондиционеров, а также из-за ремонта атомной генерации. На данный момент дефицит электричества составляет от 15 до 25%.

"В межсезонье - в сентябре и в начале октября - ситуация будет лучше, поскольку потребление снизится", - подчеркнул он.

Сколько часов в день у украинцев будет свет: в Yasno напугали прогнозом
Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Что известно о Yasno?

YASNO (укр. Ясно) - бренд, под которым операционный холдинг D.Solutions, входящий в группу ДТЭК, поставляет электроэнергию и газ, предлагает частным и юридическим клиентам решения по энергоэффективности, электромобильности и другие услуги.

По состоянию на сентябрь 2021 года, YASNO предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины, пишет Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, ранее в "Энергоатоме" отметили, что дефицит в энергосистеме может вырасти из-за увеличения потребления электроэнергии в ближайшие месяцы и ремонта энергоблока АЭС.

В статье BBC сообщалось, что с наступлением зимы украинцы могут проводить до 20 часов в день без электроэнергии и отопления.

К тому же, недавнее повышение тарифов на электроэнергию для населения в Украине (до 4,32 грн за киловатт-час) все равно не покрыло рыночной стоимости света на энергорынке.

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