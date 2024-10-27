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Путин "кусает локти": производство ракет в Иране повреждено из-за успешного удара Израиля

Даяна Швец
27 октября 2024, 12:17
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Нарушение производства заставит Иран уменьшить поставки оружия союзникам.
Иран ракеты, дым
Израиль повредил производство баллистических ракет в Иране / Коллаж: Главред, Фото: Википедия, Фото: Associated Press

О чем идет речь:

  • Результаты попадания Израиля по объекту Ирана
  • Как атака ослабила ракетные возможности Ирана
  • Реакция Ирана на ущерб заводам

Израиль нанес удар по Ирану, разрушив ключевой объект иранской программы производства баллистических ракет. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на три источника в Израиле.

"Уничтожение оборудования наносит серьезный ущерб способности Ирана восстановить свои ракетные запасы и может сдержать Иран от дальнейших массированных ракетных ударов по Израилю", - пишет издание.

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Иран, Израиль, Ближний Восток Инфографика
Иран и Израиль / Инфографика: Главред

По информации израильских источников, ударом повреждены или уничтожены 12 "планетарных смесителей", необходимых для изготовления твердого топлива для баллистических ракет большой дальности, которые составляют основной ракетный арсенал Ирана. Поскольку Иран не может самостоятельно производить это сложное оборудование, а закупка требует времени, восстановление может занять до года.

Высокопоставленный чиновник США подтвердил, что атака ослабила ракетные возможности Ирана. Хотя Тегеран имеет большой запас ракет, израильские источники отмечают, что нарушение производства заставит Иран уменьшить поставки оружия союзникам.

Отношения Ирана и России и роль Тегереана в войне РФ в Украине

До лета 2022 года Иран занимал позицию нейтралитета относительно войны в Украине, в какой-то степени схожую с позициями Китая и Индии.
19 июля во время визита Путина высший руководитель Ирана Али Хаменеи назвал агрессивные действия Кремля против Украины "превентивными мерами", прямо изменив официальную позицию на пророссийскую.

На фоне вторжения РФ в Украину укрепилось экономическое сотрудничество между Ираном и Россией. Так, по данным агентства Tasnim, на начало октября экспорт товаров из Ирана в Россию вырос на 70%. А товарооборот между странами за восемь месяцев 2022 года вырос почти на 40%. Обе стороны не скрывали, что это стало следствием санкций, наложенных на Россию США и ЕС.

В июле 2022 года, во время визита Владимира Путина в Тегеран, между Ираном и Россией был заключен договор о стратегическом партнерстве.

Россия начала поставки нефтепродуктов в Иран, а российская корпорация "Газпром" инвестирует в нефтегазовый сектор Ирана 40 млрд долларов. В Россию, по его словам, будут экспортироваться иранские автомобили, запчасти и авиадетали. Кроме того, была достигнута договоренность о подписании Ираном соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом.

Усилилось и военно-экономическое сотрудничество между странами. В мае 2023 года эксперты Института изучения войны обратили внимание на сообщения о намерении Москвы приобрести дополнительные беспилотники у Ирана - после того, как российские военные использовали для атак на украинскую инфраструктуру большинство из 400 иранских беспилотников, приобретенных с августа 2022 года. В свою очередь иранские СМИ сообщили о получении первой партии российских многоцелевых истребителей Су-35.

Согласно оценке анонимного высокопоставленного чиновника Исполнительного офиса президента США, озвученной изданию The New Yorker в начале ноября 2022 года, Иран был полностью вовлечен в войну в Украине.

Кроме того, ударом выведены из строя четыре системы ПВО С-300, которые защищали стратегически важные объекты Ирана, в частности столицу и ядерные объекты.

Иран, со своей стороны, заявил, что в результате атаки лишь несколько радиолокационных систем получили "незначительные повреждения" и будут восстановлены. О вреде заводам по производству ракет или дронов Иран не сообщает.

Также израильские ВВС нанесли удар по фабрике дронов и объекту в Парчине, ранее связанному с разработкой ядерного оружия.

Столкновение Израиля и Ирана - что известно

Как анализировал ранее Главред, война на Ближнем Востоке заходит в новый виток эскалации и обостряется. В следующем материале разбиралось, грозит ли региону большая война, и заинтересованы ли в ней мировые игроки.

Израиль подтвердил ликвидацию Яхьи Синвара. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что война его страны еще не завершена.

В свою очередь блогер Юрий Богданов выразил мнение, что Израиль и Иран сделали "октябрьский сюрприз" для выборов в США. Он убежден, что Белый дом еще может побудить Израиль к осторожному ответу, чтобы не заставить Иран повысить ставки.

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