Москва готовится 'разменять' своего союзника на Украину - о чем идет речь

Россия пытается использовать Иран как разменную монету в переговорах с Западом ради собственных интересов в Украине, отметил Данилов.

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Москва готовится разменять своего союзника на Украину / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Командование Объединенных Сил ВС Украины

О чем сказал Данилов:

Имидж России в Иране существенно ухудшился

Россия пытается обменять Иран на Украину

Накануне объявления перемирия между Израилем и Ираном, глава иранского МИД обратился к Москве за поддержкой, однако, похоже, Россия не оказала ожидаемой помощи. Как отметил в интервью Главреду заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов, такое поведение РФ может свидетельствовать о попытке "обменять" Иран на Украину в переговорах с Западом.

По мнению эксперта, сейчас имидж России в Иране существенно ухудшился - как во властных кругах, так и среди населения ее воспринимают как ненадежного партнера, способного "предать" ради собственной выгоды.

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"Поведение РФ за 12 дней выглядит попыткой "продать" Иран в обмен на уступки и большую свободу действий в отношении Украины. В Иране все это воспринимается крайне негативно. Конечно, остаются сферы, в которых Иран и Россия вынуждены будут взаимодействовать. Они все еще нужны друг другу", - сказал он.

При этом Данилов подчеркнул, что чем меньше ограничений останется против Ирана, чем активнее он будет открываться Западу, тем больше будет расти напряжение в его отношениях с Россией. Ориентация Тегерана на Москву, по его словам, была скорее вынужденным шагом из-за международной изоляции.

Политическая система Ирана / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Израиль и Иран нарушили условия перемирия, нанеся удары уже после дедлайна прекращения огня, который был определен на вторник, 24 июня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с прессой перед вылетом на саммит НАТО в Гааге.

При этом российский лидер Владимир Путин якобы предложил Трампу помощь в посредничестве между Израилем и Ираном, однако американский президент отказался от такой инициативы.

Между тем, эксперт по международной безопасности Михаил Гончар высказался относительно рисков эскалации. По его оценкам, конфликт между Тегераном и Тель-Авивом потенциально может перерасти в ядерное противостояние, если не будет остановлен в ближайшее время.

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Кто такой Сергей Данилов Сергей Иванович Данилов - заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения имени А.Ю. Крымского НАН Украины. Соучредитель Украинской миротворческой школы, куратор проектов в Херсонской области. После начала полномасштабного вторжения России в Украину занимается исследованием российской агрессии.

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