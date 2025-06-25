Как сохранить петрушку на зиму без потери пользы: метод, о котором знают единицы

Есть несколько простых вариантов хранения зелени, которые понравятся многим.

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Как хранить петрушку / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

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Как можно долго хранить петрушку

Как заморозить или засушить петрушку на зиму

Всегда удобно иметь ароматную петрушку под рукой. Без этой зелени трудно представить большинство блюд украинской кухни. Однако, свежую зелень на зиму можно заготовить в домашних условиях.

Главред решил разобраться, как лучше всего сохранить петрушку на зиму.

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Как можно сохранить петрушку свежей надолго

Автор канала Смачно та гарно вдома на YouTube рассказала, что сохранить петрушку на зиму можно без потери вкуса и пользы. В частности, для этого есть 3 простых способа.

Сушеная зелень. Петрушку можно засушить. Для этого ее нужно хорошо промыть, высушить и положить в специальную сушилку, духовку, или же просто высушить на солнце. Когда петрушка высохла, ее нужно переложить в контейнер и измельчить руками.

Петрушку можно засушить. Для этого ее нужно хорошо промыть, высушить и положить в специальную сушилку, духовку, или же просто высушить на солнце. Когда петрушка высохла, ее нужно переложить в контейнер и измельчить руками. Замороженная зелень. Петрушку нужно промыть и мелко нарезать. После этого поместить в пакет и убрать лишний воздух. Так зелень будет долго храниться и не будет занимать много места в морозилке.

Соус из зелени. Петрушку, зеленый лук и 2-3 зубчика чеснока нужно измельчить в блендере. После этого добавьте 100 мл. масла, 1 ч.л. цедры лимона, сок лимона и 1 ст. л. соли и снова хорошо измельчите. Готовую массу разложите в контейнер для льда и поместите в морозилку.

Как сохранить петрушку на зиму - видео:

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Что известно о YouTube-канале Смачно та гарно вдома Смачно та гарно вдома - канал Маргариты на YouTube. Автор делится интересными рецептами праздничных и повседневных блюд, идеями быстрых и бюджетных блюд, идеями декора для дома. На данный канал уже подписалось более 36 тысяч пользователей.

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