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"Я омерзительна": Клару Новикову угораздило сделать новое признание

Алена Кюпели
25 июня 2025, 23:02
62
Бывшая киевлянка Клара Новикова продолжает жить в террористической России.
Клара Новикова
Клара Новикова призналась / коллаж: Главред, фото: росСМИ

Кратко:

  • Почему Новикова назвала себя омерзительной
  • С кем это связано

Российская юмористка Клара Новикова, которая родом из Киева, но живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в родной стране, сделала неожиданное признание.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, она призналась, что она отвратительно себя ведет со своими тремя внуками.

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"Я омерзительная бабушка. Но я очень их люблю, балую. Видимся редко, они живут в разных сторонах. Анечка вот учится во Франции, ей так захотелось. Хотя я была бы счастлива, если бы она осталась здесь. Театр Образцова сейчас стал потрясающим!", — отметила Новикова.

Клара Новикова молчит о войне в Украине
Клара Новикова молчит о войне в Украине / фото: instagram.com/spletni_com_/

Она также призналась, что мечтает увидеть правнуков, так как ее внуки уже достаточно взрослые.

"Они мне уже должны носить правнуков, а они все не несут. Старшему 27 лет, он уже учитель, директор школы. Младший перешел в десятый класс. Творчеством интересуется только внучка моя Анечка. Но она себе выбрала какую-то совершенно невероятную по сложности и тяжести актерскую профессию. Занимается куклами. Кукольным театром. Сейчас она играла ноги огромной ростовой куклы. Вы понимаете, как это сложно? Надо чтоб все действовало как один организм! Я бы так не смогла", — добавила бывшая киевлянка, а ныне - жительница страны оккупанта-России.

Клара Новикова
Клара Новикова / фото: instagram.com, Клара Новикова

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Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Ани Лорак, которая живет и работает в стране-оккупанте РФ, показала фото со своей единственной дочерью Софией. Певица опубликовала снимок, на котором видно, что Соня по росту догоняет маму.

Модель позировала в блестящем красном платье с глубоким вырезом и открытой спиной. Образ был дополнен элегантным пучком и естественным макияжем, подчеркнув красоту модели.

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Кто такая Клара Новикова?

Клара Новикова — советская и российская актриса, артистка эстрады, юмористка, певица, телеведущая; народная артистка РФ (1997). Член общественного совета Российского еврейского конгресса.

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