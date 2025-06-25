Как легко почистить гору молодого картофеля за три минуты - лайфхак

Вы узнаете:
- Что поможет быстро почистить молодой картофель
- Для чего трясти картофель в кастрюле
Сезон молодого картофеля в самом разгаре и летом он как никогда вкусен. Однако, во время приготовления многие сталкиваются с проблемой очистки молодого картофеля.
Чистить его специальной чисткой или ножом, как обычный картофель, будет очень долго. Но Главред узнал об одном лайфхаке, который поможет решить эту проблему ровно за 3 минуты.
На своей странице в TikTok украинский блогер София Сизова рассказала о маленькой хитрости, как быстро почистить молодую картошку с помощью обычной соли.
Она рассказала, что в кастрюлю с картофелем достаточно добавить две столовые ложки соли, лучше грубого помола. Далее нужно закрыть ее крышкой и хорошо потрясти кастрюлей в течение 3 минут.
Благодаря этому трюку кожура сама будет отходить от картофелин и останется лишь хорошо их промыть.
Смотрите видео, как с помощью соли почистить молодой картофель:
@sizovasofiaa Достаточно чистить молодую картошку годинами❗️ Есть простой лайфхак- добавляем 2 ложки соли и трясем 3 минуты. Промываем водой, кожура отходит сама ? #лайфхак#картофель#лайфхаки#полезно#идея#рецепт♬ PASSO BEM SOLTO (Super Slowed) - ATLXS
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Кто такая София Сизова?
София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.
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