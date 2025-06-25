Как легко почистить гору молодого картофеля за три минуты - лайфхак

Молодой картофель можно почистить молниеносно быстро, если знать одну хитрость.

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Быстрый метод очистки молодого картофеля от кожуры / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Что поможет быстро почистить молодой картофель

Для чего трясти картофель в кастрюле

Сезон молодого картофеля в самом разгаре и летом он как никогда вкусен. Однако, во время приготовления многие сталкиваются с проблемой очистки молодого картофеля.

Чистить его специальной чисткой или ножом, как обычный картофель, будет очень долго. Но Главред узнал об одном лайфхаке, который поможет решить эту проблему ровно за 3 минуты.

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На своей странице в TikTok украинский блогер София Сизова рассказала о маленькой хитрости, как быстро почистить молодую картошку с помощью обычной соли.

Она рассказала, что в кастрюлю с картофелем достаточно добавить две столовые ложки соли, лучше грубого помола. Далее нужно закрыть ее крышкой и хорошо потрясти кастрюлей в течение 3 минут.

Благодаря этому трюку кожура сама будет отходить от картофелин и останется лишь хорошо их промыть.

Смотрите видео, как с помощью соли почистить молодой картофель:

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Кто такая София Сизова? София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.

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