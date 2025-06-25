Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как легко почистить гору молодого картофеля за три минуты - лайфхак

Анна Косик
25 июня 2025, 05:34
483
Молодой картофель можно почистить молниеносно быстро, если знать одну хитрость.
молодой картофель
Быстрый метод очистки молодого картофеля от кожуры / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Что поможет быстро почистить молодой картофель
  • Для чего трясти картофель в кастрюле

Сезон молодого картофеля в самом разгаре и летом он как никогда вкусен. Однако, во время приготовления многие сталкиваются с проблемой очистки молодого картофеля.

Чистить его специальной чисткой или ножом, как обычный картофель, будет очень долго. Но Главред узнал об одном лайфхаке, который поможет решить эту проблему ровно за 3 минуты.

видео дня

На своей странице в TikTok украинский блогер София Сизова рассказала о маленькой хитрости, как быстро почистить молодую картошку с помощью обычной соли.

Она рассказала, что в кастрюлю с картофелем достаточно добавить две столовые ложки соли, лучше грубого помола. Далее нужно закрыть ее крышкой и хорошо потрясти кастрюлей в течение 3 минут.

Благодаря этому трюку кожура сама будет отходить от картофелин и останется лишь хорошо их промыть.

Смотрите видео, как с помощью соли почистить молодой картофель:

@sizovasofiaa Достаточно чистить молодую картошку годинами❗️ Есть простой лайфхак- добавляем 2 ложки соли и трясем 3 минуты. Промываем водой, кожура отходит сама ? #лайфхак#картофель#лайфхаки#полезно#идея#рецепт♬ PASSO BEM SOLTO (Super Slowed) - ATLXS

Читайте также:

Кто такая София Сизова?

София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

молодой картофель лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ночью РФ атаковала Харьков и Запорожье: есть разрушения, пострадали люди

Ночью РФ атаковала Харьков и Запорожье: есть разрушения, пострадали люди

07:00Война
Дома в огне, дети под завалами: трагическая ночь на Сумщине глазами семьи из эпицентра атаки

Дома в огне, дети под завалами: трагическая ночь на Сумщине глазами семьи из эпицентра атаки

00:34Эксклюзивы
Трамп возвращается: Ермак раскрыл детали предстоящей встречи с Зеленским

Трамп возвращается: Ермак раскрыл детали предстоящей встречи с Зеленским

00:33Политика
Реклама

Популярное

Ещё
РФ пошла в наступление и нацелилась на захват крупного города – FT

РФ пошла в наступление и нацелилась на захват крупного города – FT

Карта Deep State онлайн за 24 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 июня (обновляется)

Чем отличаются 2 мальчика: надо иметь "зрение орла", чтобы разгадать загадку за 16 секунд

Чем отличаются 2 мальчика: надо иметь "зрение орла", чтобы разгадать загадку за 16 секунд

Китайский гороскоп на завтра 25 июня: Змеям - удовлетворение, Кролику - совет

Китайский гороскоп на завтра 25 июня: Змеям - удовлетворение, Кролику - совет

Последние новости

07:10

Чем отличаются два льва: надо иметь "острые глаза", чтобы найти ответ быстро

07:00

Ночью РФ атаковала Харьков и Запорожье: есть разрушения, пострадали люди

06:10

Как в РФ случился полный провал сторожевых кораблеймнение

05:53

Гороскоп на завтра 26 июня: Стрельцам - особенная встреча, Близнецам - трудности

05:34

Как легко почистить гору молодого картофеля за три минуты - лайфхак

Загородний: США рубят щупальца России – Иран и Беларусь, рост цен на нефть РФ не спасетЗагородний: США рубят щупальца России – Иран и Беларусь, рост цен на нефть РФ не спасет
04:36

Потеряете свое счастье: что нельзя делать 25 июня, приметы

04:35

Как сказать "бархат" на украинском: учитель объяснилаВидео

04:05

Не имеет ничего общего с деньгами: историк раскрыл истинное значение слова "хабар"

03:47

РФ давит повсюду на фронте: в ВСУ назвал летнюю цель РФ

Реклама
03:30

Есть ли угроза "ковровых бомбардировок" Киева: генерал о сценарии новых обстрелов

02:40

Как избавиться от сорняков с помощью картона: простой лайфхак для дачников

01:46

"Это не прихоть заправщиков": почему АЗС запрещают наливать топливо в пластиковую тару

01:30

"Мне нравилось быть папой": Джонни Депп разбил сердца фанатов признанием о детях

00:54

"Ничего не помогает": Wellboy борется с психическим расстройством и вернулся к "запрещенке"

00:34

Дома в огне, дети под завалами: трагическая ночь на Сумщине глазами семьи из эпицентра атакиЭксклюзив

00:33

Трамп возвращается: Ермак раскрыл детали предстоящей встречи с Зеленским

24 июня, вторник
23:55

Жена Остапчука похвасталась шикарным подарком от ведущего

23:52

Черствый хлеб снова станет мягким и хрустящим за 10 минут: гениальный способ блогера

23:34

Не только санкции: какие еще сюрпризы готовят Макрон и Зеленский для Кремля

22:44

Секрет роскошных роз: садовод рассказал, как обрезать их для пышного цветенияВидео

Реклама
22:42

Россия попытается окружить Сумы: чиновник НАТО раскрыл данные разведок

22:40

Куда делся Янукович: Слава Каминская "поймала" беглого президента на Канарах

22:07

Когда начинается грибной сезон: как и когда собирать грибы правильно

21:54

Шарлотка с яблоками без духовки: идеальный рецепт за 15 минут

21:42

Секрет успеха "Сапсана": эксперт раскрыл, сколько ракет нужно для эффективных ударов

21:42

Потап посмеялся над "Третьей Мировой войной"

21:05

Можно ли переплавить или сдать в ломбард обручальные кольца: священник ответилВидео

20:55

Трагический апрель 1979-го: что скрывает трагедия гибели Владимира ИвасюкаВидео

20:42

"Открою тайну": Злата Огневич подтвердила отношения с Ostrovskyi

20:24

"Вытащил из-под завалов": школьник героически спас друга после удара по лицею на Одещине

20:19

Днепр в руинах, ранен 5-месячный младенец: что известно о последствиях удара РФФото

20:09

Расставили точки над "і"; Мирзоян и Матвиенко показали "изнанку" отношенийВидео

19:59

Почему вишни становятся червивыми: неожиданная причина

19:48

Как сделать термос для холодной воды из бутылки - лайфхак для жарких дней

19:42

Капкан для Кремля: Зеленский озвучил два шага для завершения войны

19:22

Дожди, грозы и шквалы: Украину в ближайшее время атакует мощный шторм

19:21

РФ получила новый способ заработать на войне, но это не надолго - Загородний

19:20

Тратил огромные деньги на одежду: историк рассказал правду о Тарасе Шевченко

19:10

Почему отставка премьера Шмыгаля не состоится на дняхмнение

19:04

"Не должен был там оказаться": Трамп сказал, о чем спросит Зеленского на встрече

Реклама
18:42

Для многих станет сюрпризом: как правильно сказать на украинском "іменинник"

18:40

"Мы бежали к огородам и прогремел взрыв": на Сумщине едва не погибла целая семья с детьмиФотоВидео

18:27

Будут снова как новые: простой лайфхак, как отбелить носки без химии

18:25

Доллар полетел вниз, евро установил исторический рекорд: новый курс на 25 июня

17:43

4 знака зодиака, у которых любовь как в кино: кто любит страстно и горячо

17:37

Почему на похоронах переворачивают стулья: священник ответил, надо ли так делатьВидео

17:30

"Не мацать": Никитюк показала "сосуды" для кормления

17:22

Русских почти не было: когда и почему в РФ существовала Зеленая Украина

17:20

"Очередной удар по жизни": Зеленский жестко отреагировал на атаку РФ по ДнепруФотоВидео

17:17

"С собой помоги": Трамп больно "уколол" Путина из-за одиозного предложения

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваПотапМаксим ГалкинСофия РотаруНастя КаменскихВиталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять