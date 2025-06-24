Как сделать термос для холодной воды из бутылки - лайфхак для жарких дней

Простой трюк поможет сохранять воду холодной в течение длительного времени.

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Что сделать, чтобы вода оставалась холодной в бутылке / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как из обычной бутылки можно сделать термос для холодной воды

Куда нужно положить бутылку, чтобы вода в ней долго оставалась холодной

Летом, когда температура воздуха достигает отметки в +30 градусов и выше, лучше всего помогают спасаться от жары холодные напитки. Но даже купленная недавно назад бутылка воды со временем нагреется и охладиться ею будет невозможно.

Главред узнал один лайфхак, который поможет решить эту проблему и охлаждаться с помощью обычной воды в течение значительно более долгого времени. Им в TikTok поделилась украинский блогер Диана Головец.

видео дня

Она рассказала, что для этого нужно в пластиковую бутылку налить воду, но только до половины. Далее закручиваем бутылку и кладем в морозильную камеру на несколько часов.

Смотрите видео, как сделать из бутылки термос для воды:

Когда вода полностью замерзнет, можно наполнить другую половину бутылки водой. Таким образом обычная бутылка воды будет оставаться холодной намного дольше и можно спокойно отправляться по делам, не думая о том, как спасаться от жажды.

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Кто такая Диана Головец? Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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