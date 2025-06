Королева Нидерландов высмеяла Трампа прямо перед его носом: что произошло

Королева Нидерландов Максима не сдержала эмоций после встречи с президентом США.

Королева Нидерландов не смогла скрыть эмоции / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Утром 25 июня король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима приняли президента США Дональда Трампа во дворце Хейс-тен-Босх, где тот остановился во время саммита НАТО в Гааге. Во время фотосессии королева Нидерландов высмеяла Трампа. Курьезный момент попал на видео, которое разлетелось в соцсетях.

Необычный момент произошел во время официальной фотосессии президента США Дональда Трампа с королевской четой Нидерландов - королем Виллемом-Александром и королевой Максимой. После завтрака во дворце Хейс-тен-Босх, где Трамп остановился на ночь в рамках саммита НАТО, лидеры вышли к прессе для традиционного фото в салоне дворца.

Пока король Виллем-Александр комментировал дизайн зала, президент Трамп жестикулировал и что-то оживленно рассказывал. В момент, когда Трамп отвернулся, королева Максима, стоя рядом, высмеяла его, подражая манере речи — особенно движения губ и стиль произношения. Королева заметно поморщилась, пытаясь подражать словам Дональда Трампа: "Thank you wery much" ("Спасибо вам велико").

Король, очевидно, либо не заметил мимику жены, либо решил не реагировать. Сам Трамп не заметил троллинга, продолжая спокойно позировать для фото и улыбаться.

Этот момент мгновенно разлетелся в соцсетях. Пользователи шутят о "королевском троллинге" и добавляют с иронией: "Никакого намека на осуждение - только понимание".

Смотрите видео, где королева Нидерландов пародирует Трампа:

Королева Нидерландов мастерски спародировала Трампа / Фото: скриншот

Напомним, президент США Дональд Трамп едва не упал, поднимаясь на борт самолета в Мэриленде. Он споткнулся на трапе, а за ним так же споткнулся госсекретарь Марко Рубио. В соцсетях шутят, что Трамп получил "на орехи" за то, что ранее высмеивал Джо Байдена за похожую ситуацию.

Ранее команда Дональда Трампа "хорошо посмеялась" из-за решения Мишель Обамы пропустить инаугурацию, ведь не ожидали ее присутствия. Демократы же отмечают, что Трамп с Меланией также не ходили на инаугурацию Байдена.

Как сообщал Главред, конгрессмен-республиканец Джек Кимбл саркастически отреагировал на заявление Илона Маска о якобы участии Украины в кибератаке на соцсеть X. Кимбл призвал Маска к переговорам с Украиной и заявил, что тот "не имеет карт" и "ему придется уступать".

