Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Королева Нидерландов высмеяла Трампа прямо перед его носом: что произошло

Руслана Заклинская
25 июня 2025, 23:39
960
Королева Нидерландов Максима не сдержала эмоций после встречи с президентом США.
Королева Нидерландов высмеяла Трампа прямо перед его носом: что произошло
Королева Нидерландов не смогла скрыть эмоции / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Где произошла забавная ситуация с королевой Максимой и Трампом
  • Каким образом королева высмеяла Трампа
  • Заметил ли сам Трамп эту шутку

Утром 25 июня король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима приняли президента США Дональда Трампа во дворце Хейс-тен-Босх, где тот остановился во время саммита НАТО в Гааге. Во время фотосессии королева Нидерландов высмеяла Трампа. Курьезный момент попал на видео, которое разлетелось в соцсетях.

Необычный момент произошел во время официальной фотосессии президента США Дональда Трампа с королевской четой Нидерландов - королем Виллемом-Александром и королевой Максимой. После завтрака во дворце Хейс-тен-Босх, где Трамп остановился на ночь в рамках саммита НАТО, лидеры вышли к прессе для традиционного фото в салоне дворца.

видео дня

Пока король Виллем-Александр комментировал дизайн зала, президент Трамп жестикулировал и что-то оживленно рассказывал. В момент, когда Трамп отвернулся, королева Максима, стоя рядом, высмеяла его, подражая манере речи — особенно движения губ и стиль произношения. Королева заметно поморщилась, пытаясь подражать словам Дональда Трампа: "Thank you wery much" ("Спасибо вам велико").

Король, очевидно, либо не заметил мимику жены, либо решил не реагировать. Сам Трамп не заметил троллинга, продолжая спокойно позировать для фото и улыбаться.

Этот момент мгновенно разлетелся в соцсетях. Пользователи шутят о "королевском троллинге" и добавляют с иронией: "Никакого намека на осуждение - только понимание".

Смотрите видео, где королева Нидерландов пародирует Трампа:

Королева Нидерландов высмеяла Трампа прямо перед его носом: что произошло
Королева Нидерландов мастерски спародировала Трампа / Фото: скриншот

Напомним, президент США Дональд Трамп едва не упал, поднимаясь на борт самолета в Мэриленде. Он споткнулся на трапе, а за ним так же споткнулся госсекретарь Марко Рубио. В соцсетях шутят, что Трамп получил "на орехи" за то, что ранее высмеивал Джо Байдена за похожую ситуацию.

Ранее команда Дональда Трампа "хорошо посмеялась" из-за решения Мишель Обамы пропустить инаугурацию, ведь не ожидали ее присутствия. Демократы же отмечают, что Трамп с Меланией также не ходили на инаугурацию Байдена.

Как сообщал Главред, конгрессмен-республиканец Джек Кимбл саркастически отреагировал на заявление Илона Маска о якобы участии Украины в кибератаке на соцсеть X. Кимбл призвал Маска к переговорам с Украиной и заявил, что тот "не имеет карт" и "ему придется уступать".

Другие новости:

Что такое саммит НАТО?

Саммит НАТО - это встреча на высшем уровне, одна из платформ сотрудничества глав государств и глав правительств стран-членов Североатлантического альянса где оценивают и решают стратегическое направление деятельности Альянса, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

скандал Нидерланды Дональд Трамп Трамп новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский в ПАСЕ подписал соглашение о трибунале: что это значит для наказания агрессоров

Зеленский в ПАСЕ подписал соглашение о трибунале: что это значит для наказания агрессоров

23:08Украина
РФ вооружила "Шахеды" ИИ и камерами: эксперт объяснил, чем опасны БпЛА

РФ вооружила "Шахеды" ИИ и камерами: эксперт объяснил, чем опасны БпЛА

22:27Война
"Россия накапливает ракеты": появился тревожный прогноз о новых целях Кремля

"Россия накапливает ракеты": появился тревожный прогноз о новых целях Кремля

22:24Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 25 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на завтра 26 июня: Овнам - предупреждение, Ракам - происшествие

Гороскоп Таро на завтра 26 июня: Овнам - предупреждение, Ракам - происшествие

Гороскоп на сегодня 26 июня: Стрельцам - особенная встреча, Близнецам - трудности

Гороскоп на сегодня 26 июня: Стрельцам - особенная встреча, Близнецам - трудности

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 июня (обновляется)

Как легко почистить гору молодого картофеля за три минуты - лайфхак

Как легко почистить гору молодого картофеля за три минуты - лайфхак

Последние новости

00:50

Как появился фейк о запрете выезда женщин: ЦПД раскрывает интересные подробности

00:32

Игорь Кондратюк впервые признался, почему скрывал службу сына в ВСУВидео

25 июня, среда
23:39

Королева Нидерландов высмеяла Трампа прямо перед его носом: что произошлоВидео

23:08

Зеленский в ПАСЕ подписал соглашение о трибунале: что это значит для наказания агрессоров

23:05

46-летняя популярная ведущая беременна первенцем: "Больше верю в чудо"

Загородний: США рубят щупальца России – Иран и Беларусь, рост цен на нефть РФ не спасетЗагородний: США рубят щупальца России – Иран и Беларусь, рост цен на нефть РФ не спасет
23:02

"Я омерзительна": Клару Новикову угораздило сделать новое признание

22:41

Конец бюрократии: что изменится для получателей соцвыплат после 1 июля

22:27

РФ вооружила "Шахеды" ИИ и камерами: эксперт объяснил, чем опасны БпЛА

22:24

"Россия накапливает ракеты": появился тревожный прогноз о новых целях Кремля

Реклама
21:53

Приедет: сын Преснякова сообщил о важном решении

21:15

Как заготовить щавель на зиму - простой способ без соли и уксуса

21:12

Москва готовится "разменять" своего союзника на Украину - о чем идет речь

21:11

Миф о "нуле": сколько километров на самом деле можно проехать, когда загорелся индикатор

21:06

Забытые, но не утраченные: украинские женские и мужские имена с глубоким смысломВидео

20:45

Без трения и нервов: всего одно домашнее средство сделает унитаз белоснежнымВидео

20:12

Украина создала оружие, которое бьет на 60 км, но есть нюанс: СМИ раскрыли деталиВидео

20:04

Тайная жена, секретный ребенок: Джеджула раскрыл детали нового брака с загадочной незнакомкой

20:02

Российские миллиарды на ПВО: Умеров раскрыл, что получит Украина от Британии

19:52

Как сохранить петрушку на зиму без потери пользы: метод, о котором знают единицыВидео

19:37

Украину атакует грозовой шторм: какие регионы будут заливать дожди

Реклама
19:28

"Путин точно не побеждает": Зеленский раскрыл новые детали разговора с Трампом

19:12

"Русский дятел" замолчал: что скрывала секретная база "Чернобыль-2"Видео

19:10

Трамп устроил истерику от своих постоянных неудач и проваловмнение

18:54

"Я ему не доверяю": генсек НАТО признался, как Путин ему неоднократно врал

18:39

Можно ли супругам жить с родителями: важное предостережение от священникаВидео

18:11

Трамп сделал откровенное заявление о разговоре с Зеленским - что ждет украинцев

18:10

"Вот мы и встретились": Александра Кучеренко заинтриговала тайной встречей

17:46

"Ядерный удар или что-то еще": эксперт сказал, что будет с ценами на нефть до конца июня

17:38

Россия нападет на НАТО: генсек Рютте назвал сроки начала большой войны

17:29

Испытания для сильных: какие 4 знака пройдут через кризисы до конца 2025 года

17:26

Собирал там друзей-олигархов: что случилось с тайной дачей Януковича под Киевом

16:43

Накажут на более чем 100$: в Украине ужесточили правила парковки

16:43

Трамп и Зеленский провели переговоры: первые подробности встречи

16:40

Евро "сдал позиции" после рекордного скачка, доллар ушел в пике: новый курс валют

16:31

Страны НАТО приняли итоговую декларацию: как теперь изменилась роль Украины и РФ

16:04

Прекращение огня в Украине: у Путина заговорили о мирном меморандуме

16:03

Лето перевернет жизнь трех знаков зодиака с ног на голову: кто в списке

16:00

Штрафы от ТЦК: названы области-лидеры по количеству производств

15:49

В НАТО высказались об Украине и указали на опасный момент

15:48

Не просто привычка: почему водители выключают музыку в авто во время парковки

Реклама
15:40

У РФ мало шансов для успеха: в ISW раскрыли, закончится ли война в 2025 году

15:39

Украинцы получат компенсацию за некачественный газ: как добиться перерасчета

15:23

"Большой прорыв": Рютте назвал главное решение, которое будет принято на саммите НАТО

15:20

Лунный календарь стрижек на июль 2025

15:10

Новая украинская классика: кто создал первый "военный" костюм для Зеленского, и сколько стоил образВидео

14:56

Умер звезда сериалов "Санта-Барбара" и "Доктор Хаус"

14:45

Почему у учителей отпуск 56 дней: как предоставляется отпуск педагогам

14:39

О пыли и царапинах на полу можно забыть: одно средство вымоет все до блеска

14:35

Где 3 отличия между совами: только "настоящий детектив" отгадает за 9 секунд

14:06

"Еще не время": в США сказали, почему Трамп не спешит наказывать Россию санкциями

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
НапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять