Команда Трампа публично высмеяла Мишель Обаму: в чем причина

Вы узнаете:
- Что думает Мишель Обама про Трампа
- Почему она не приедет на инаугурацию
Команда нового президента США Дональда Трампа "хорошо посмеялась" над "преднамеренным" решением Мишель Обамы пропустить инаугурацию.
Как пишет издание Page Six, там в любом случае не ожидали, что бывшая леди появится на церемонии.
"Они в любом случае не ожидали, что она придет. Они хорошо посмеялись", — говорит источник о тех, кто участвовал в планировании инаугурационных торжеств.
Источник среди демократов попытался преуменьшить значение оскорбления, отметив: "Дональд Трамп и Мелания не пошли на инаугурацию Джо Байдена, и никого это не волновало. Никто ничего не сказал".
Офис Барака и Мишель Обамы на этой неделе объявил, что Мишель пропустит 60-ю инаугурационную церемонию 20 января, но бывший президент будет присутствовать.
Мишель также пропустила похороны Джимми Картера 9 января, потому что она была в "длительном отпуске" на Гавайях.
Один источник-республиканец предположил: "Очевидно, что это был ее способ протестовать против Трампа. Она его ненавидит".
Мишель присутствовала на инаугурации Трампа в 2017 году.
Она также высмеивала Трампа во время Национального съезда Демократической партии, говоря: "В течение многих лет Дональд Трамп делал все возможное, чтобы заставить людей бояться нас. Видите ли, его ограниченный, узкий взгляд на мир заставлял его чувствовать угрозу из-за существования двух трудолюбивых, высокообразованных, успешных людей, которые оказались чернокожими".
Переговоры Трампа и Путина - последние новости
Как сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Конкретную дату проведения переговоров он не уточнил.
Позже Трамп заявил, что собирается встретиться с Путиным "очень быстро" после вступления в должность главы Белого дома.
В Кремле прокомментировали вопрос относительно вероятности проведения мирных переговоров с Украиной. Как заявил пресс-секретарь диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, для этого пока нет никаких предпосылок.
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