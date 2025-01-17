Команда Трампа публично высмеяла Мишель Обаму: в чем причина

Источники слили, что говорили в команде Трампа о бывшей первой леди США.

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Мишель Обама буквально ненавидит Трампа / Коллаж Главред, фото Instagram/michelleobama, realdonaldtrump

Вы узнаете:

Что думает Мишель Обама про Трампа

Почему она не приедет на инаугурацию

Команда нового президента США Дональда Трампа "хорошо посмеялась" над "преднамеренным" решением Мишель Обамы пропустить инаугурацию.

Как пишет издание Page Six, там в любом случае не ожидали, что бывшая леди появится на церемонии.

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"Они в любом случае не ожидали, что она придет. Они хорошо посмеялись", — говорит источник о тех, кто участвовал в планировании инаугурационных торжеств.

Источник среди демократов попытался преуменьшить значение оскорбления, отметив: "Дональд Трамп и Мелания не пошли на инаугурацию Джо Байдена, и никого это не волновало. Никто ничего не сказал".

Офис Барака и Мишель Обамы на этой неделе объявил, что Мишель пропустит 60-ю инаугурационную церемонию 20 января, но бывший президент будет присутствовать.

Мишель также пропустила похороны Джимми Картера 9 января, потому что она была в "длительном отпуске" на Гавайях.

Один источник-республиканец предположил: "Очевидно, что это был ее способ протестовать против Трампа. Она его ненавидит".

Мишель присутствовала на инаугурации Трампа в 2017 году.

Она также высмеивала Трампа во время Национального съезда Демократической партии, говоря: "В течение многих лет Дональд Трамп делал все возможное, чтобы заставить людей бояться нас. Видите ли, его ограниченный, узкий взгляд на мир заставлял его чувствовать угрозу из-за существования двух трудолюбивых, высокообразованных, успешных людей, которые оказались чернокожими".

Переговоры Трампа и Путина - последние новости

Как сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Конкретную дату проведения переговоров он не уточнил.

Позже Трамп заявил, что собирается встретиться с Путиным "очень быстро" после вступления в должность главы Белого дома.

В Кремле прокомментировали вопрос относительно вероятности проведения мирных переговоров с Украиной. Как заявил пресс-секретарь диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, для этого пока нет никаких предпосылок.

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