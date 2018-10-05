"Львовская авантюра" Садового: эксперт объяснил, зачем мэр Львова пошел в президенты

Андрей Садовой / "Вголос"

Мэр Львова Андрей Садовой заявил о своем выдвижении на пост президента для того, чтобы договориться с Петром Порошенко о нейтрализации во Львове политических противников нынешнего президента во время выборов, считает политолог Виктор Небоженко.

По его мнению, еще в 2015 году Садовой был реальным свежим лицом и перспективным политиком, а сейчас выдвижение лидера "усталой и поблекшей партии "Самопомощь" Садового кандидатом в президенты можно назвать "авантюрой".

"Ведь мстить администрации президента за провокационный "мусорный скандал" Садовой не умеет и боится, а вот договориться с Порошенко, на привлекательных для обоих условиях, о нейтрализации во Львове политических противников нынешнего президента во время выборов он сможет. Но тогда, после президентских выборов 2019 года, Садовой и "Самопомощь" потеряет и мэра Львова и политическое будущее", - написал Небоженко в своем Facebook.

Напомним, о своих планах побороться за пост главы государства уже заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.