Юлия Тимошенко объявила о выдвижении в президенты Украины

Юлия Тимошенко / Батькивщина

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Украины.

"Мы пойдем единой командой – партией "Батькивщина" – и, безусловно, я буду баллотироваться", – заявила Тимошенко.

В сообщении на официальном сайте политика указывается, что говорится, что партия Тимошенко не станет объединяться с другими политическими силами и других кандидатов на президентских выборах поддерживать не станет и не рассматривает таких вариантов, чтобы "не брать ответственность за других политиков".

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"Четко и ответственно сообщаю: я могу брать перед людьми ответственность только за свои действия, слова и обязательства. И те обязательства, которые я возьму, выполню", - отметила она.

Юлия Тимошенко сообщила, что баллотируясь на президентских выборах, намерен представить "план действий, четкие и конкретные позиции первых 100 дней работы нового президента", которые намерена выполнить в случае избрания на пост президента Украины.

"Если за 100 дней я этого не сделаю, то положу ключи от Банковой, и - уйду. Поскольку буду нести ответственность исключительно за себя", - резюмировала политик.

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