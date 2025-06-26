"Израиль - реалисты": Данилов сказал, будет ли сменен режим аятолл в Тегеране

Главные тезисы Данилова:
- Израиль хотел уменьшить военные возможности Тегерана
- Внешняя агрессия без оккупации не приведет к смене режима в Иране
Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов оценил вероятность того, что конфликт на Ближнем Востоке приведет к свержению режима аятолл в Тегеране.
По его словам, основная задача, которая озвучивалась израильской стороной - это уменьшение военных возможностей Ирана.
"И эта задача была достигнута. Что касается свержения режима - я не видел никаких действий, которые бы свидетельствовали, что именно это является целью", - сказал Данилов интервью Главреду.
По словам эксперта, Израиль - реалисты.
"Они [Израиль] понимают, что ни одна внешняя агрессия без оккупации не приведет к смене режима в Иране. Такой цели никто не ставил, но проигрыш в войне через некоторое время создает серьезное внутреннее напряжение. Учитывая имеющиеся протестные настроения в стране, это вполне может привести к падению режима. Такая вероятность существует, но война как таковая не способна этого достичь", - считает Данилов.
Конфликт на Ближнем Востоке
Как писал Главред, в ночь на 13 июня армия Израиля нанесла удары по территории Ирана. Операция получила название "Львиный народ". С тех пор обе страны обмениваются взаимными ударами.
В своем обращении премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что цель операции - нанести удар по ядерной инфраструктуре, заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана. Он подчеркнул, что кампания будет продолжаться "столько, сколько потребуется".
В ночь на 22 июня стало известно, что американские войска поразили объекты иранской ядерной программы в Исфахане, Натанзе и в Фордо.
Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США пока не готовят новых операций против Ирана. Также он сказал, что в течение еще нескольких дней никто не будет знать, переместил ли Иран часть своих ядерных материалов до ударом Америки.
Тем временем президент Трамп в воскресенье намекнул на возможность смены власти в Иране.
24 июня президент США Трамп заявил о перемирии между Израилем и Ираном. Глава Белого дома выразил надежду, что оно станет постоянным. По данным СМИ, важную роль в урегулировании сыграл Катар.
Позже Трамп заявил, что и Израиль, и Иран нарушили условия прекращения огня, осуществив атаки после крайнего срока прекращения боевых действий, установленного 24 июня.
Другие новости:
- СМИ узнали, что удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу, Трамп разбушевался
- "Неприятные звоночки": как Трамп будет действовать в отношении РФ после Ирана
- Трамп устроил истерику от своих постоянных неудач и провалов
Кто такой Сергей Данилов
Сергей Иванович Данилов - заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения имени А.Ю. Крымского НАН Украины. Соучредитель Украинской миротворческой школы, куратор проектов в Херсонской области. После начала полномасштабного вторжения России в Украину занимается исследованием российской агрессии.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред