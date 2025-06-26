"Израиль - реалисты": Данилов сказал, будет ли сменен режим аятолл в Тегеране

Проигрыш в войне через некоторое время может создать серьезное внутреннее напряжение в Иране.

https://glavred.info/world/izrail-realisty-danilov-skazal-budet-li-smenen-rezhim-ayatoll-v-tegerane-10676258.html Ссылка скопирована

Израиль не декларировал как свою цель свержение режима в Иране / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com, leader.ir

Главные тезисы Данилова:

Израиль хотел уменьшить военные возможности Тегерана

Внешняя агрессия без оккупации не приведет к смене режима в Иране

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов оценил вероятность того, что конфликт на Ближнем Востоке приведет к свержению режима аятолл в Тегеране.

По его словам, основная задача, которая озвучивалась израильской стороной - это уменьшение военных возможностей Ирана.

видео дня

"И эта задача была достигнута. Что касается свержения режима - я не видел никаких действий, которые бы свидетельствовали, что именно это является целью", - сказал Данилов интервью Главреду.

По словам эксперта, Израиль - реалисты.

"Они [Израиль] понимают, что ни одна внешняя агрессия без оккупации не приведет к смене режима в Иране. Такой цели никто не ставил, но проигрыш в войне через некоторое время создает серьезное внутреннее напряжение. Учитывая имеющиеся протестные настроения в стране, это вполне может привести к падению режима. Такая вероятность существует, но война как таковая не способна этого достичь", - считает Данилов.

Конфликт на Ближнем Востоке

Как писал Главред, в ночь на 13 июня армия Израиля нанесла удары по территории Ирана. Операция получила название "Львиный народ". С тех пор обе страны обмениваются взаимными ударами.

В своем обращении премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что цель операции - нанести удар по ядерной инфраструктуре, заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана. Он подчеркнул, что кампания будет продолжаться "столько, сколько потребуется".

В ночь на 22 июня стало известно, что американские войска поразили объекты иранской ядерной программы в Исфахане, Натанзе и в Фордо.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США пока не готовят новых операций против Ирана. Также он сказал, что в течение еще нескольких дней никто не будет знать, переместил ли Иран часть своих ядерных материалов до ударом Америки.

Тем временем президент Трамп в воскресенье намекнул на возможность смены власти в Иране.

24 июня президент США Трамп заявил о перемирии между Израилем и Ираном. Глава Белого дома выразил надежду, что оно станет постоянным. По данным СМИ, важную роль в урегулировании сыграл Катар.

Позже Трамп заявил, что и Израиль, и Иран нарушили условия прекращения огня, осуществив атаки после крайнего срока прекращения боевых действий, установленного 24 июня.

Другие новости:

Кто такой Сергей Данилов Сергей Иванович Данилов - заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения имени А.Ю. Крымского НАН Украины. Соучредитель Украинской миротворческой школы, куратор проектов в Херсонской области. После начала полномасштабного вторжения России в Украину занимается исследованием российской агрессии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред